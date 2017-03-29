İngiltere’de Gazeteler Brexit Süreci Hakkında Ne Diyor?
Guardian gazetesi bugün başlayacak olan Birleşik Krallık’ın Avrupa Birliği’nden ayrılma (Brexit) sürecinin Birleşik Krallık için “bilinmezlerle dolu” olduğuna dikkat çekiyor.
Gazete, Brexit’i “İngiltere’nin 2. Dünya Savaşı’ndan sonraki en önemli diplomatik ortaklığının sonu” olarak niteliyor.
Birleşik Krallık, 23 Haziran’da yapılan referandumda yüzde 52 oyla AB’den ayrılma kararı almıştı.
İşçi Partisi Hükümeti Sorumlu Tutuyor
Guardian, İngiltere Başbakanı Theresa May’in bugün parlamentoda yapacağı konuşmada, Birleşik Krallık’ın AB’den ayrılmasına karşı olan ve Brexit’i destekleyen taraflara “birlikte hareket etme” çağrısı yapacağını bildiriyor.
Ancak gazeteye göre, tartışmanın ateşi düşeceğe benzemiyor.
Muhalefetteki İşçi Partisi halkın kararına saygı gösterdiklerini, ancak hükümeti süreçten sorumlu tutmaya devam edeceklerini açıklamıştı.
“Tüm Güç Avrupalı Liderlerin Elinde”
Sürece, iktidardaki Muhafazakâr Parti’den itiraz edenler de var.
Muhafazakâr Parti’li eski Kabine Bakanı, Guardian’a yaptığı açıklamada Brexit kararını “Bir savaş sonrası hükümeti tarafından alınmış en kötü barış süreci kararı. Şimdi Avrupa’daki dost ve müttefiklerimiz, en büyük pazarımızla ticarete devam edebilmek için hangi koşullara uymamız gerektiğini söyleyecekler. Tüm güç Avrupalı liderlerin elinde.” dedi.
Müzakereler 2 Yıl Sürecek
Gazete ayrıca milletvekillerinin, 2 yıl sürmesi beklenen Brexit müzakareleri sürecinde İngiltere’ye yerleşecek olan AB vatandaşlarının haklarının kısıtlamasını öngören herhangi bir anlaşmaya destek vermeyeceğine de dikkat çekiyor.
İngiltere’nin Ocak 1973’te katıldığı AB’den ayrılma sürecinin Mart 2019’da tamamlanması öngörülüyor.
“İki Taraf da Kavgaya Hazırlanıyor”
Times’a göre de müzakere süreci zorlu olacak.
May, AB ile özel bir ticaret anlaşması imzalamayı umuyor, ancak bakanlar AB’nin böyle bir anlaşmaya razı gelip gelmeyeceği konusunda ciddi soru işaretleri olduğuna dikkat çekiyor.
“İki taraf da kavgaya hazırlanıyor.” ifadesini kullanan gazete, tarafların ancak 2 ay sonra karşılıklı olarak masaya oturacağını bildiriyor.
“İngiltere AB’ye Yakın Bir Müttefik Olarak Kalmak İstiyor”
Daily Telegraph ise May’in dün gece Avrupalı liderleri telefonla arayarak “güçlü bir AB’nin önemini” vurguladığını ve İngiltere’nin her zaman AB’ye yakın bir müttefik olarak kalmak istediğini söylediğini yazıyor.
“Başbakanın Sergilediği Tavır Yumuşayabilir”
Financial Times (FT) ise Başbakan May’in sergilediği “kötü bir anlaşmadansa, anlaşmasız ayrılık” tavrının, müzakere sürecinde yumuşayabileceğini yazıyor.
Gazeteye göre, İngiltereli yetkililer özellikle Avrupa Adalet Divanı’nın rolü ve güvenlik konularında yumuşamaya gidilmesini istiyor.
May’in Avrupalı liderlerle yaptığı telefon görüşmelerinde müzakerelere “yapıcı ve olumlu bir ruhla” başlanması gerektiğini söylediği belirtiliyor.
“Görüşmelerin Seyri İnişli Çıkışlı Olacak”
FT’ye göre, Brüksel, Brexit için İngiltere’ye çıkardığı yaklaşık 60 milyar avroluk “boşanma faturasıyla” ilgili görüşmelerin seyri ise inişli çıkışlı olacak.
Avrupalı liderler de, Brexit için belirlenen sürenin Birleşik Krallık’la ticari ilişkilerin yeniden düzenlenmesi için de yeterli olmayabileceğine dikkat çekiyor.
Kaynak: BBC Türkçe
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