İngiltere’de Camiye Giderken Boynundan Bıçaklandı!

İngiltere’nin Manchester kentinde camiye giderken bir saldırgan tarafından bıçaklanan Nasser Kurdy, saldırganın kendisini soymaya çalışmadığını, yalnızca camiye gittiği için bir “nefret suçuna” maruz kaldığını söyledi.

Kurdy, pazar günü gerçekleşen saldırıda boynundan 3 santimetre içeri giren bir bıçakla yaralandıktan sonra kendisinin de çalıştığı Wythenshawe Hastanesi’nde tedavi altına alınmıştı.

BBC Türkçe’nin İngiltere merkezli The Times gazetesine dayandırdığı haberine göre, İngiltere’de “tehlikeli bir atmosfer” olduğunu söyleyen Kurdy, Müslümanlara yönelik “nefret saldırılarının” arttığını ve daha şiddetli hâle geldiğini belirtti.

Manchester polisi de saldırıyı bir “nefret suçu” olarak değerlendirdiklerini ve 54 ile 32 yaşlarında iki kişiyi gözaltına aldıklarını açıkladı.

Fakat Kurdy, soruşturma devam ederken saldırganı affettiğini söyledi, “Ona karşı kötü bir his beslemiyorum. Ailem de onu affetti.” dedi.