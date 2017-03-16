İngiltere’de Brexit Tasarısı Yasalaştı

İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden (AB) ayrılma (Brexit) sürecini resmî olarak başlatacak Libzon Anlaşması’nın 50. maddesini yürürlüğe koyma yetkisini hükümete devreden tasarı, kraliyet onayını da alarak yasalaştı.

İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden (AB) ayrılma (Brexit) sürecini resmî olarak başlatacak Libzon Antlaşması’nın 50. maddesini yürürlüğe koyma yetkisini hükümete devreden “Brexit Yasa Tasarısı”, İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth tarafından imzalanarak, yasalaşması yönündeki son onayı aldı.

AA’da yer alan habere göre, yasanın yürürlüğe girmesiyle İngiltere hükümeti artık Lizbon Anlaşması’nın, üyelerin birlikten ayrılma sürecini düzenleyen 50. maddesini yürürlüğe koyma ve Brüksel ile müzakereleri başlatma hakkına sahip oldu.

Hükümet, bu ay bitmeden 50. maddeyi yürürlüğe koymayı hedefliyor. Ancak bu yöndeki bir duyurunun, AB’nin kuruluş anlaşması olan Roma Anlaşması’nın 60. yıl dönümü dolayısıyla 25 Mart’ta yapılacak zirvenin ardından gelmesi bekleniyor.

“İlerlemeye Devam Edeceğiz”

İngiltere Başbakanı Theresa May, önceki gün parlamentoda yaptığı açıklamada, hükümetin daha önce detaylarını paylaştığı Brexit planları çerçevesinde ilerlemeye devam edeceğini belirterek, bu ay bitmeden Lizbon Anlaşması’nın 50. maddesini yürürlüğe koyacağını yinelemişti.

Söz konusu maddenin işletilmesinin ardından başlayacak müzakere süreciyle İngiltere, iki yıl içinde AB’den ayrılacak.

İngiltere, İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda’dan oluşan Birleşik Krallık’ta geçen yıl yapılan AB referandumunda halkın yüzde 52’si Brexit’ten yana oy kullanmıştı.