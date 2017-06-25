İngiltere'de Bayram Kutlamasına Araçlı Saldırı​​​​​​​

HAKSÖZ-HABER

New Castle'da Ramazan Bayramı kutlaması için toplanan kalabalığa araçla saldırı yapıldı. İçlerinde çocuk da bulunan 6-7 kişilik gruba aracıyla çarpan 42 yaşındaki kadın şöför tutuklanırken polis olayın saldırı mı kaza mı olduğuna emin olunmadığını söyledi.

metro.co.uk'da geçen habere göre aralarında 10 yaşında bir çocuğun da bulunduğu 6-7 kişi yaralanırken ikisinin durumunun çok ağır olduğu öğrenildi.

Çeviri: Gökhan Ergöçün