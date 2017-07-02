İngiltere'de Başörtülü Kadınlara Irkçı Saldırı

İngiltere'de müslümanlara karşı ırkçı saldırılar her geçen gün artıyor. Son olarak İngiltere'nin doğusunda bir parkta piknik yapmak isteyen Müslüman aile, ırkçı ve İslam karşıtı bir grup tarafından saldırıya uğradı. Çevredeki aileler saldırganları engellemek için çabalarken, boğuşmalar yaşandı ve o saldırganlardan bir tanesi Müslüman kadının başörtüsünü zorla çıkardı. O anlar kameraya böyle yansıdı.