İngiltere’de 60 Bina Yangın Güvenliği Testini Geçemedi!

İngiltere’nin başkenti Londra’da meydana gelen yangında 79 kişinin hayatını kaybetmesinden sonra ülke genelinde başlatılan incelemelerde yangın güvenliği testlerini geçemeyen binaların sayısı 60’a yükseldi.

Euro News’ta yer alan habere göre, bu binalardan bazılarının dış kaplamasında kullanılan malzemenin, 14 Haziran’daki yangın faciasının yaşandığı sosyal konut Grenfell Tower’dakiyle aynı malzemeden olduğu belirtildi.

Topluluklar ve Yerel Yönetimler Bakanlığı 21 Haziran’da 24 bölgede 600 bina için yangın testi çalışmaları başlatmış, bu kapsamda, yerel yönetimlere toplu konut bloklarındaki yapı malzemelerinin ve dış cephe kaplama materyallerinin raporlanmasını talep etmişti.