İngiltere ve Almanya Savunma Paktına Hazırlanıyor

»Ana Sayfa»Dünya
20.03.2017 13:49
İngiltere ve Almanya Savunma Paktına Hazırlanıyor
İngiltere ve Almanya'nın Brexit sonrası döneme yönelik bir savunma paktı yapmaya hazırlandığı ileri sürüldü.

İngiltere ve Almanya’nın, Brexit sonrası döneme yönelik bir savunma paktı yapmaya hazırlandığı iddia edildi.

İngiliz Financial Times gazetesinin İngiliz ve Alman savunma bakanlıkları kaynaklarına dayandırdığı habere göre, iki ülke İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden (AB) ayrılma sürecinde (Brexit) savunma alanındaki işbirliklerini artırmaya dönük adımlar atacak.

Haberde, bunda İngiltere Başbakanı Theresa May’in, ülkesinin Brexit’le beraber sırtını Avrupa’ya dönmediğini gösterme çabasının ve zorlu geçecek Brexit müzakereleri için AB üyesi ülkelerin "iyi niyetini kazanma" amacının etkili olduğu aktarıldı.

Haberde iki ülkenin işbirliğinin siber güvenlik, eğitim ve deniz devriyesi alanında yoğunlaşacağı belirtildi. İngiltere’nin geliştirdiği yeni helikopter modeli Wildcat’in bu yıl Akdeniz’de bir Alman gemisinde kullanılacak olması olası işbirliğinin emarelerinden biri olarak gösterildi.

İngiltere ve Almanya’nın mevcut savunma ilişkilerine de değinilen haberde, iki ülkenin Doğu Avrupa ve Baltık ülkelerinde Rusya’ya karşı aldıkları roller hatırlatıldı. İngiltere’nin Estonya’da, Almanya’nın da Litvanya’da NATO güçlerine liderlik ettiği ifade edilen haberde, iki ülkenin ayrıca Suriye ve Irak’ta da IŞİD’e karşı mücadele ettiği vurgulandı.

Almanya’nın askeri öneminin İngiltere ve Fransa’nın gerisinde olduğu bildirilen haberde, gündemdeki işbirliğinin Brexit bağlamında yine de sembolik önem taşıdığı kaydedildi.

 

  • Yorumlar 0
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Avusturya’da Irkçılık Karşıtı Protesto19 Mart 2017 Pazar 00:29
  • "Wilders’e Hayır, PVV Partisine Hayır, Irkçılığa Hayır"18 Mart 2017 Cumartesi 23:01
  • Yunanistan'da Sığınmacılara Destek Gösterisi18 Mart 2017 Cumartesi 22:54
  • Fransa'da Orly Havalimanı Güvenlik Riski Nedeniyle Tahliye Edildi18 Mart 2017 Cumartesi 15:12
  • FARC Silahlara Veda Ediyor18 Mart 2017 Cumartesi 14:12
  • “Eskiden Buyur Edilirdik, Kapıdan Çevrilmezdik”18 Mart 2017 Cumartesi 14:00
  • Düşük Gelirlilere 4 Milyar Liralık Genel Sağlık Sigortası Desteği18 Mart 2017 Cumartesi 13:29
  • Paris'te İki Ayrı Noktada Saldırı18 Mart 2017 Cumartesi 13:05
  • “Fukuşima’daki Felaketten Hükümet ve İşletmeci Firma Sorumlu”18 Mart 2017 Cumartesi 11:53
  • Dünya'yı Çevreleyen İç Radyasyon Kuşağı Düşünülenden Zayıf18 Mart 2017 Cumartesi 09:43
    • RÖPORTAJ
    KURAN ÇALIŞMALARI
    PANO
    ETKİNLİK TAKVİMİ
    GÜNÜN GAZETE MANŞETLERİ
    KARİKATÜR
    Basın - Osman Turhan
    Basın - Osman Turhan
    ÇOK OKUNANLAR
    ÇOK YORUMLANANLAR
      Tüm Hakları Saklıdır © 2001 Haksöz Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
      Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim