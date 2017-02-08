İngiltere İçin 'Brexit'in Bedeli Ağır Olacak

»Ana Sayfa»Dünya
08.02.2017 14:46
İngiltere İçin 'Brexit'in Bedeli Ağır Olacak
İngiltere'nin AB'den ayrılmasının, Londra'daki finans sektöründe 30 bin kişinin işine ve 1,8 trilyon avroluk iş hacmine mal olacağı tahmin edildi.

İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılmasının (Brexit), Londra'daki finans sektöründe 30 bin kişinin işine ve 1,8 trilyon avroluk iş hacmine mal olacağı tahmin edildi.

Brüksel merkezli düşünce kuruluşu Bruegel, Brexit'in İngiliz finansal sistemi üzerindeki olası etkilerinin değerlendirildiği bir çalışma yayınladı.

Çalışmada, Londra'daki toptan bankacılığın yüzde 35'inin AB üyesi 27 ülkeden kaynaklandığı ve İngiltere’deki bütün banka aktiflerinin yüzde 17'sinin Brexit'in doğrudan sonucu olarak ülkeden ayrılması gerekeceği belirtildi.

Brexit sonucunda, İngiltere'den 1,8 trilyon avroluk toplam banka aktifinin çıkacağı tahmin edilen çalışmada, Londra'da toptan bankacılık alanında 10 bin çalışana ilave olarak, danışmanlık, muhasebe ve hukuk alanlarında da 20 bin pozisyonun diğer AB üyesi ülkelere taşınması gerekeceği öngörüsünde bulunuldu.

Çalışmada, İngiltere'nin AB'den ayrılmasıyla finans sektörü faaliyetlerinin Londra'dan en fazla Frankfurt, Paris, Amsterdam ve Dublin gibi diğer AB üyesi ülke şehirlerine yöneleceği kaydedildi. 

AA

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