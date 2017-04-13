İngiltere: Esed Rejimi, İdlib’de Sarin Gazı Kullandı
Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi’ne açıklama yapan İngiltere’nin BM Büyükelçisi Mathew Rycroft, İngiltereli bilim insanlarının İdlib’in Han Şeyhun beldesinden alınan örneklerde sarin gazı kalıntıları bulduğunu söyledi.
BBC Türkçe’de yer alan habere göre, Matthew Rycroft, “İngiltere’de bulunan Porton Down’daki (hükümete bağlı askerî bilim yerleşkesi) kimyasal silah uzmanları, Han Şeyhun’dan alınan örnekleri analiz etti ve sinir gazı sarin ya da sarin benzeri maddeler testte pozitif çıktı.” dedi ve şöyle devam etti:
“İngiltere bu yüzden, Esed rejiminin 4 Nisan’da Han Şeyhun’da sarin saldırısı gerçekleştirdiğinin kuvvetle muhtemel olmasına ilişkin ABD’nin değerlendirmesini paylaşıyor.”
Türkiye de “Sarin Gazı” Olduğunu Söylemişti
Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Türkiye’deki laboratuvar sonuçlarına göre, İdlib’in Han Şeyhun beldesindeki saldırıda “sarin gazı” kullanıldığının kesinleştiğini açıklamıştı.
Akdağ, saldırıda hayatını kaybeden bir kişinin idrarında sarin gazının iki farklı metotla tespit edildiğini, bunun da uluslararası açıdan teyit anlamına geldiğini ifade etmişti.
Suriye’de Rusya destekli Beşşar Esed güçleri tarafından İdlib’in Han Şeyhun beldesinde düzenlenen kimyasal saldırılar nedeniyle 100’ü aşkın sivil hayatını kaybetmiş, 500’ü aşkın sivil de gazdan etkilenerek yaralanmıştı.
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