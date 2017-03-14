İngiltere Basını Avrupa'ya Türkiye Eleştirisi
İngiliz The Times gazetesi, bugünkü baskısının baş makaleler sayfasında yer alan makalede, Avrupa'nın bazı kentlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekler nitelikteki toplantıların iptal edilmesine tepki gösterilerek, "Avrupa'daki Erdoğan destekçisi mitinglerde konuşmacıları susturmak Batı'nın değerlerine ihanettir." ifadesi kullanıldı.
Makalede, yakın zamanda Almanya, Avusturya ve İsveç'te olduğu gibi Avrupa genelinde bazı ülkelerin Türkiyeli bakanların toplantılarını yasakladığına dikkat çekilerek, "Bunu yaparak (ifade özgürlüğü konusunda) savunduklarını iddia ettikleri değerleri terk etmiş oluyorlar. Eğer Batılı devletler temel hak olan ifade özgürlüğüne sadık kalmak istiyorlarsa, tutarlı olmaları gerekir." ifadelerine yer verildi.
"HOLLANDA TEHLİKELİ BİR YOLA GİRDİ"
Özellikle Hollanda'da Mark Rutte başkanlığındaki hükümetin, Türkiyeli bakanları sınır dışı ederek, "tehlikeli bir yola girdiği" değerlendirmesinin yer aldığı makalede, şunlar kaydedildi:
"Bu hamle, Avrupa Birliğinin (AB) Türkiye'ye yönelik yaptığı reform çağrılarının etkisini zayıflattı. Kıtanın tümünün kuvvetini azalttı. Türkiye'nin önemli bir üyesi olduğu NATO içerisindeki gerilimleri kızıştırırken, Türkiyeli asıllı göçmenlerin sosyal entegrasyonunu da daha karmaşık hale getirdi. Rutte, yarınki genel seçimde tercihini aşırı milliyetçi Geert Wilders'ten yana kullanabilecek olan göçmen karşıtı seçmenin oylarını almaya çalışıyor. Ancak bu son derece naif bir yanlış hesaplamanın ürünü. Türkiyeli bakanların sınır dışı edilmesi, kesinlikle Kuran'ı yasaklamak ve camileri kapatmak isteyen Wilders'i güçlendirdi."
Göçmenlerin Avrupa'ya gelmesi ve bunun kontrol altında tutulması konusunda AB'nin Türkiye ile iş birliğine ağır bir şekilde bağımlı olduğunun altı çizilen makalede, bir NATO müttefikinin seçilmiş bakanlarının barışçıl bir mitinge katılmasını engellemenin yanlış olduğu vurgulandı.
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