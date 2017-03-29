İngiltere Başbakanı 'Brexit' Mektubunu İmzaladı

»Ana Sayfa»Dünya
29.03.2017 00:07
İngiltere Başbakanı 'Brexit' Mektubunu İmzaladı
Başbakan May'in imzaladığı mektubun AB Konseyi Başkanı Tusk'a iletilmesinin ardından başlayacak İngiltere'nin AB'den ayrılma sürecinin iki yılda tamamlanması öngörülüyor.

İngiltere Başbakanı Theresa May, Avrupa Birliği'ne (AB) üye ülkelerin birlikten çıkışını düzenleyen Lizbon Anlaşması'nın 50. maddesinin işletilmesi çerçevesinde Brüksel'e resmi bildirimde bulunulacak mektubu imzaladı.

İngiltere Başbakanlığından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Başbakan, 50. maddeyi işleterek Birleşik Krallık'ın AB'den ayrılık müzakerelerini başlatacak mektubu imzaladı." denildi.

Resmi bildirim çerçevesinde May'in imzaladığı mektup, İngiltere’nin AB Daimi Temsilcisi Sir Tim Barrow tarafından AB Konseyi Başkanı Donald Tusk'a bugün öğle saatlerinde iletilecek.

Avam Kamarasında milletvekillerini bilgilendirecek

Mektubun Tusk'a iletilmesinden kısa bir süre sonra Başbakan May'in İngiliz Parlamentosunun alt kanadı Avam Kamarasına gelerek, 50. maddenin işletildiği yönünde milletvekillerini bilgilendirmesi bekleniyor.

İngiltere, Lizbon Anlaşması'nın 50. maddesini işleterek Brexit sürecini resmen başlatmış olacak. Ülkenin 1973'den bu yana üyesi olduğu AB'den ayrılığını iki yıl içinde tamamlamış olması hedefleniyor.

AA

  • Yorumlar 0
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Cenevre’deki Suriye Görüşmelerinde Son Durum28 Mart 2017 Salı 08:59
  • Avustralya’da Kasırga 35 Bin Evi Elektriksiz Bıraktı28 Mart 2017 Salı 08:31
  • İşgalci Netenyahu Trump’a Teşekkür Etti!28 Mart 2017 Salı 08:20
  • Paris'te 'Polis Şiddeti Protestosu'na Müdahale28 Mart 2017 Salı 01:15
  • Gümrük Kapılarında Oy Verme İşlemi Başladı27 Mart 2017 Pazartesi 10:46
  • Bulgaristan Seçimlerinde HÖH Geriledi, DOST Barajı Geçemedi27 Mart 2017 Pazartesi 09:44
  • Pakistan ile Afganistan Sınırına Dikenli Tel Örülüyor!27 Mart 2017 Pazartesi 07:17
  • İsviçre'den Erdoğan'ı Hedef Gösteren Pankarta Soruşturma26 Mart 2017 Pazar 23:28
  • Moskova’da 500’den Fazla Protestocu Gözaltına Alındı26 Mart 2017 Pazar 20:30
  • İsviçre’nin Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı’na Çağırıldı26 Mart 2017 Pazar 18:04
    • RÖPORTAJ
    KURAN ÇALIŞMALARI
    PANO
    ETKİNLİK TAKVİMİ
    Cahide-Halil İncekara Kardeşlerimizin Çocukları Oldu
    GÜNÜN GAZETE MANŞETLERİ
    KARİKATÜR
    Rus Tipi Müzakere
    Rus Tipi Müzakere
    ÇOK OKUNANLAR
    ÇOK YORUMLANANLAR
      Tüm Hakları Saklıdır © 2001 Haksöz Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
      Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim