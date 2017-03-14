İngiltere AB’den Ayrılma Sürecini Resmen Başlatıyor
İngiltere Başbakanı Theresa May, İngiliz parlamentosunun alt kanadı Avam Kamarası'nda katıldığı oturumda, ülkesinin AB'den ayrılması (Brexit) sürecini resmen başlatacak olan Lizbon Antlaşması'nın 50. maddesinin işletilmesi yetkisinin hükümete devredilmesini öngören yasa tasarısına ilişkin açıklamalarda bulundu.
May, "Brexit Yasa Tasarısı" adlı düzenlemenin dün akşam herhangi bir değişikliğe uğramadan parlamentonun üst kanadı Lordlar Kamarasından geçmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, son onay ve yürürlük için tasarıyı önümüzdeki günlerde kraliyetin onayına sunacağını bildirdi.
Theresa May, hükümetin daha önceden detaylarını paylaştığı Brexit planları çerçevesinde ilerlemeye devam edeceğini belirterek, tasarının kraliyet onayını almasının ardından yasalaşmasını takiben bu ay bitmeden Lizbon Anlaşması'nın 50. maddesini işleteceğini aktardı.
İngiliz lider, "Bu ay bitmeden Avam Kamarasına geri gelerek 50. maddeyi resmen işlettiğim ve Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği'nden ayrılma sürecini başlattığımla ilgili bildirimde bulunacağım. Avrupa ile yeni bir ilişki kurmaya ve dünyada kendimize yeni bir rol oluşturmaya başlamamızla birlikte bu gelişme, tüm ülke için bir dönüm noktası olacak. Tekrardan kendi sınırlarını ve yasalarını kontrol eden güçlü ve kendi kendini yöneten küresel bir Britanya olacağız." diye konuştu.
May konuşmasında ayrıca, İskoçya bölgesel hükümeti Başbakanı Nicola Sturgeon'un dün İskoçya'da ikinci bağımsızlık referandumu için yasal sürecin başlatılması yönündeki duyurusuna da değindi.
Sturgeon'u ülkesinde bölünme ve belirsizlik yaratmakla suçlayan May, "Vakit, ülkemizi bir araya getirmenin vakti, Britanya halkının arzusunu onurlandırmak ve halka daha parlak bir gelecek ile daha iyi bir Britanya sunmak olmalı." diye konuştu.
Sturgeon, dün Edinburgh'da düzenlediği basın toplantısında, İskoçya'da ikinci bağımsızlık referandumunun yapılması için yasal süreci gelecek hafta bölgesel parlamentoda başlatacağını ilan etmişti. Sturgeon, referandum tarihi olarak da 2018 sonbaharı ile 2019 ilkbaharı arasına işaret etmişti.
Sturgeon, Brexit sürecinde İskoçya'nın kendi konumuyla ilgili merkezi hükümete önerdiği alternatiflerin dikkate alınmadığını belirtmiş ve ülkesinin ikinci kez bağımsızlık referandumuna gitmesi halinde bunun sorumlusunun Londra'daki merkezi hükümet olacağını ifade etmişti.
Birleşik Krallık'tan ayrılmayı 2014'te referanduma götüren ancak bağımsızlık için yeterli çoğunluğu sağlayamayan İskoçya'da hükümet, Brexit oylamasının ardından ikinci bir bağımsızlık referandumunu gündeme almış ve yeni bir halk oylaması tasarısını tartışmaya açmıştı.
İngiltere, İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda'dan oluşan Birleşik Krallık'ta geçen yıl yapılan AB referandumunda halkın yüzde 52'si Brexit'ten yana oy kullanmıştı.
İngiltere ve Galler'de Brexit oyları ağırlıktayken, İskoçya'da halkın yüzde 62'si, Kuzey İrlanda'da da yüzde 55,8'i AB üyeliğinin devamı yönünde oy vermişti.
AA
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