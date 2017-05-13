İngiliz Sağlık Sistemi Çöktü

BBC, NHS'e bağlık 33 sağlık kuruluşu ile bazı aile hekimliği kliniklerinin durumdan etkilendiğini belirtiyor.

Ayrıca bazı hastanelerde ameliyatların yapılamadığı ve acil durumlar dışında hasta kabul edilemediği yönünde bilgiler de geliyor.

İngiltere Başbakanı Theresa May konuyla ilgili yaptığı açıklamada Ulusal Siber Güvenlik Merkezi'nin (NCSC) NHS ile "yakın çalışma" içinde olduğunu söyledi.

May, ayrıca şu ana kadar kişilerin sağlık bilgilerinin ele geçirilmiş olabileceğine dair herhangi bir bulguya rastlanmadığını da ifade etti.

Saldırıdan etkilenen bir diğer büyük kuruluş da İspanyol telekom şirketi Telefonica oldu.

Şirketten yapılan açıklamada bir "siber güvenlik" olayının tespit edildiği ancak hizmetlerin etkilenmediği belirtildi.

BBC