“İnfaz Edilen İdam Cezalarının Sayısı Yüzde 37 Oranında Azaldı”
Uluslararası Af Örgütü, 2016 yılında infaz edilen idam cezalarına ilişkin sayının bir önceki yıla göre yüzde 37 azaldığını açıkladı.
Kayıtlara geçen infaz sayısı 2016’da bin 32 oldu. Bu sayı bir önceki yıl bin 634’tü.
İnfazlardaki azalış, büyük oranda İran ve Pakistan’dan kaynaklandı.
Çin Listeye Dâhil Edilmedi
Öte yandan Af Örgütü, yalnızca Çin’de bin 32’den daha fazla kişinin idam edildiğini tahmin ettiklerini fakat bu ülkeden güvenilir veri alınamadığı için Çin’in listeye dâhil edilmediğini açıkladı.
ABD ise 2006’dan beri ilk defa en fazla kişinin idam edildiği ülkeler listesinde ilk 5’te yer almadı.
Pakistan’da Sayı 326’dan 87’ye İndi
İran ve Pakistan’da idamlar azalsa da iki ülke de Çin, Suudi Arabistan ve Irak ile birlikte ilk 5 içinde yer almaya devam etti.
Pakistan’da 2015 yılında 326 kişi idam edilirken bu sayı geçen yıl 87’ye indi.
ABD’nin 1991’den beri en düşük idamı geçen yıl infaz ettiğini belirten Af Örgütü, bu yıl Arkansas eyaletinde gerçekleşmesi planlanan çok sayıda infaza dikkat çekerek bu tür sıralamalarda durumun hızla değişebileceğini belirtti.
İdam Cezaları 21 Ülkede İnfaz Edildi
Çin’deki duruma da değinen Af Örgütü, araştırmalarına göre, yüzlerce idam cezasının ülkenin ulusal veri tabanında bulunmadığını ortaya çıkardıklarını belirtti.
Geçen yıl 23 ülkede idam cezaları infaz edilirken bu sayı da önceki yıla göre 2 azaldı.
Kaynak: BBC Türkçe
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