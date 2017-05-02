'İnek Bayramı' Adı Altında Yine İslam'a Hakaret Edecekler!

Dekanlık tarafından yapılan açıklamada 4-5 Mayıs 2017 tarihlerinde yapılacak olan ve her yıl Ankara Üniversitesi'nin Siyasal Bilgiler Fakültesi'nin Cebeci Kampüsü'nde düzenlenen 'İnek Bayramı'nda değerlerimiz Kur'an-ı Kerim'e ve İslam'a yönelik çirkin görüntülere sahne olmuş, büyük tepki toplamıştı.

Geçtiğimiz yıllarda da çok defa Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi tarafından düzenlenen 'İnek Bayramı'nın bu yıl da 4-5 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirileceği duyuruldu.

Üniversite yönetiminin de açıklamasıyla yapılacağı açıklanan rezaletin tekrarlanmaması için pek çok kullanıcı sosyal medyada büyük tepki gösterdi. Kullanıcılar yarın saat 21:00'da #DeğerlerimeSaldırma hashtagiyle bir kampanya başlatacaklarını açıkladı.

Kullanıcıların pek çoğu da skandal görüntülerin tekrarlanmaması için üniversite yönetimini ve YÖK'ü göreve çağırdı. ( STAR)