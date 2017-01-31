İncirlik'teki Darbecilere Polis Engeli Kameralarda

»Ana Sayfa»15 Temmuz Darbe Girişimi
31.01.2017 15:28
İncirlik'teki Darbecilere Polis Engeli Kameralarda
Adana'da, FETÖ'nün darbe girişimi sırasında 10. Tanker Üs Komutanlığı nizamiyesinde önlem alan polis ekipleri ile darbeci komutanlar arasında yaşananların güvenlik kameralarına yansıdığı ortaya çıktı.

Türk Silahlı Kuvvetlerinden (TSK) ihraç edilen tutuklu eski İncirlik 10.Tanker Üs Komutanı Tuğgeneral Bekir Ercan Van ile darbe girişimi davasında yargılanarak ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan dönemin İl Jandarma Komutanlığında görevli Binbaşı Osman Tunahan Berk ve eski Üsteğmen Hasan Şahna'nın polislerle yaşadığı gerginlik, güvenlik kameralarına yansıdı.

Darbe girişimi gecesi polis ekiplerinin, İncirlik Üssü'nün önüne zırhlı aracı çekişi ve önlem alma anlarının görüntülendiği kayıtlarda, 16 Temmuz günü saat 03.00 civarında o gece nöbetçi olan Berk ve Şahna'nın, beyaz sivil bir araçla nizamiyeye geldikleri görülüyor.

Berk ve Şahna'nın üsten ayrılmak istemesinin de yansıdığı görüntülerde, polis ve eski iki subayın yaşadığı gerginlik de yer aldı. Polis aracıyla nizamiyeden çıkış yapamayan cuntacı iki subayın ellerinde uzun namlulu silahları polis aracının kapısını açarak ekiplere doğrultuşu, Berk'in polis aracını yumruklayarak yolun açılmasını istemesi kameralarca kaydedildi.

ASKERLERİ NİZAMİYEYE ÇAĞIRMA ANI KAMERADA

Görüntülere, polisin ısrarla yolu açmaması üzerine eski Tuğgeneral Bekir Ercan Van'ın kendi kullandığı aracıyla nizamiyeye gelmesi, darbeci iki subayın üsten dışarıya çıkabilmesi için polisle tartışması, polisi ikna edemeyince bir manga askeri nizamiyeye çağırması da yansıyor.

ÇEVİK KUVVET ŞUBE MÜDÜRÜNÜ GÖZALTINA ALMAYA ÇALIŞMIŞ

Nizamiyedeki polislerin fotoğraflarını cep telefonuyla çekmeye çalışan Berk'in, askerlerin gelmesiyle dönemin Çevik Kuvvet Şube Müdürünü gözaltına almaya çalışması, müdürün ise subaya silah çekerek buna engel olması kameralarca kayıt altına alındı.

Kamera kayıtlarında, polisin kararlı tutumu karşısında eski İncirlik 10.Tanker Üs Komutanı Tuğgeneral Bekir Ercan Van ve beraberindekilerin üsse geri dönüşü ve cep telefonuyla yaptıkları görüşmeler görüldü.

DARBECİ SUBAYLARA HAPİS

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili davada, TSK'dan ihraç edilen aralarında Berk ve Şahna'nın da yer aldığı 5 eski subay, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. Ayrıca sanıklardan Şahna'ya, İncirlik Hava Üssü nizamiyesinde darbe girişimi için önlem alan polis memuruna hakaret ettiği iddiasıyla 1 yıl 2 ay, "görevi yaptırmamak için direnmek" suçundan da 1 yıl 14 ay 20 gün hapis cezası verilmişti.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, TSK'dan ihraç edilen eski 10. Tanker Üs Komutanı Tuğgeneral Bekir Ercan Van'ın da arasında yer aldığı 18'i tutuklu 20 asker hakkında FETÖ'nün darbe girişimiyle ilgili yürüttüğü soruşturma dosyası, "yetkisizlik" kararıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına göndermişti.

 

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