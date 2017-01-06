İncirlik’in Kapatılması Çavuşoğlu’nun Gündeminde Yok!

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Şu anda İncirlik Üssü'nün kapatılması gündemde değil ama özellikle DEAŞ için gelen ülkeler bu desteği vermeyecekse burada kalmasının bir anlamı da yok." dedi.

ABD'deki temaslarını sürdüren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile yaptığı görüşmenin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İncirlik Üssü'nde NATO çerçevesinde ABD ve diğer müttefiklere bağlı güçlerin bulunduğunu hatırlatan Çavuşoğlu, DEAŞ ile mücadele kapsamında başka ülkelerin uçaklarının da gelmesine müsaade ettiklerini söyledi.

Türkiye'nin DEAŞ'e karşı önemli bir mücadele yürüttüğünü vurgulayan Çavuşoğlu, "Fakat son zamanlarda koalisyonun hava desteğini görmüyoruz. Madem DEAŞ ile mücadele etmek için bir koalisyon oluşturduk, Türkiye de fiziki imkanlar sağladı, peki niye destek vermiyorsunuz? Amaç ne? Ne istiyorsunuz?" diye sordu.

Rakka'dan El Bab'a doğru gelen DEAŞ unsurları olduğunu ve bunların koordinatlarını da verdiklerini anlatan Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Niçin vurmuyorsunuz? Bunu beklemek bizim en doğal hakkımız değil mi? Şimdi bunlar olmayınca da halkımız da soruyor; 'Madem destek vermeyecekler, İncirlik Üssü'nü niye kullanıyorlar?' Son derece haklı bir soru ya da sorgulama. Yani şu anda İncirlik Üssü'nün kapatılması gündemde değil ama özellikle DEAŞ için gelen ülkeler bu desteği vermeyecekse burada kalmasının bir anlamı da yok. Halkımız bana göre haklı. Halkımızın ferasetine biz her zaman inanıyoruz. Sağduyulu bir şekilde sorguluyor; 'Biz burada şehit veriyoruz. Niye destek vermiyorsun? Niye geldin, niye destek vermiyorsun?' Bu son derece haklı bir soru."

Astana görüşmeleri

Bakan Çavuşoğlu, başka bir soru üzerine, Astana görüşmelerinin önündeki temel engelin Suriye'deki ateşkes ihlalleri olduğunu dile getirdi.

İhlal listesini gördüğünü ve bunun kendisini kaygılandırdığını bildiren Çavuşoğlu, tüm ihlallerin rejim ve destekçileri tarafından gerçekleştirildiğini, muhaliflerden tek bir ihlal bile gelmediğini ifade etti.

Bu ihlallerin kabul edilemeyeceğini söyleyen Çavuşoğlu, görüşmelerin taraflarının belirlenmesinin önemine de işaret ederek bu konunun da diğer bir sorun olabileceğini anlattı.

Muhaliflerin Astana görüşmelerine hazır olduğunu ve bir çözüm vizyonu ortaya koyduklarını belirten Çavuşoğlu, "Tüm taraflar delegeleri kendileri belirleyecekler. Bu, anlaşmanın bir parçası. Hem rejim tarafı hem de muhalifler delegelerine kendileri karar verecek." ifadelerini kullandı.

Rusya'dan beklentiler

Çavuşoğlu, ihlallere ilişkin "nasıl yaptırım uygulanacağı" konusundaki çalışmaların da sürdüğünü aktararak, Türkiye'nin rapor edilen tüm ihlalleri Rusya'ya ilettiğini bildirdi.

Rusya'dan beklentileri olduğuna değinen Çavuşoğlu, "Bu da çok basit; rejimi ve rejimin yanındaki grupları durdurmaları gerekiyor. Herkes verdiği sözü tutsun, imzaladığı belge ve yükümlülüklerin arkasında olduğunu göstersin. Bugünkü ihlallere baktığımız zaman hepsi rejim tarafından, hava saldırıları da öyle. Şimdi İran'ın da burada garantileri var." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin üzerine düşeni yaptığını kaydeden Çavuşoğlu, muhaliflerin de bu ihlallere karşı ölçülü bir tutum sergilemesinin hem bu sürece hem de Türkiye'ye olan güvenlerinin sonucu olduğunu dile getirdi.

Bakan Çavuşoğlu, Türkiye'nin ihlallere karşı muhalifleri tutmaya çalıştığını anlatarak, "Ama karşı taraf buna devam ederse bu da çok zor olacaktır. Bunu bilmemiz gerekir." diye konuştu.

AA