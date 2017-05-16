İncirlik Yasağı Almanya’yı Kızdırdı(!)

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Türkiye'nin Alman milletvekillerinin İncirlik'e girişine izin vermemesi ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Berlin'deki parti toplantısında kararın 'hoş olmayan bir karar' olduğunu belirten Merkel, bunun Türkiye'ye çeşitli kanallar aracılığıyla iletildiğini belirtti. Türk hükümeti ile müzakerelerin sürdürüleceğini kaydeden Merkel, paralel olarak de İncirlik'e alternatif arandığını belirtti.

Alman askerlerinin konuşlandırılabileceği alternatif bölgelerden birinin Ürdün olabileceğini kaydeden Merkel, "Alman Ordusu bir parlamento ordusudur. Bu nedenle bizim vekillerimizin askerlerin konuşlandırıldığı yerlere giriş izninin olması kesinlikle gereklidir" dedi.

Alman Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel ise, Türkiye’nin kararından dönmesini umduğunu söyledi. Milletvekillerinin Alman askerlerini ziyaret etmesine izin verilmesi gerektiğini kaydeden Gabriel, “Şayet bu ret kararı nihai olarak kalacaksa, o zaman biz Alman askerlerinin Türkiye’de konuşlandırılmaya devam edilebileceğini düşünemiyoruz. Ancak Türkiye’nin konumunu değiştireceğini umuyoruz” dedi.

Bugün Türk hükümetinin, Federal Meclis'teki Savunma Komisyonu üyesi vekillerin İncirlik Üssü'ndeki Alman askerlerini ziyaret etme talebini geri çevirdiği ortaya çıkmıştı. Alman haber ajansı Dpa, Almanya Dışişleri Bakanlığı'nın Savunma Komisyonu Başkanı Wolfgang Hellmich'i konuya ilişkin bilgilendirdiğini duyurdu.

Komisyon Başkanı Hellmich tarafından yapılan açıklamada da Türk hükümetinin bu kararı cumartesi günü Alman mercilere tebliğ ettiği bildirildi. Bu kararda Almanya'nın diplomatik pasaportlu bazı Türk askerlerinin iltica talebine olumlu yanıt vermesinin etkili olduğu belirtildi. Hellmich bu kararın ardından Alman askerlerinin İncirlik Üssü'nden çekilmesi gerektiğini söyledi.

Ziyaret salı günü için planlanmıştı

Federal Meclis Savunma Komisyonu Başkanı Wolfgang Hellmich ve komisyon üyelerinden oluşan bir heyet, IŞİD'e karşı mücadeledeki mevcut duruma ilişkin bilgi almak ve Alman askerlerinin çalışma koşullarıyla ilgili gözlemlerde bulunmak üzere İncirlik Üssü'nü ziyaret etmek için bir süre önce Türk hükümetinden izin talebinde bulunmuştu. Ziyaretin 16 Mayıs Salı günü gerçekleşmesi planlanıyordu.

Türkiye-Almanya ilişkilerinde Türk bakanların Almanya'daki referandum etkinliklerinin iptal edilmesi, Die Welt gazetesi muhabiri Deniz Yücel'in Türkiye'de tutuklanması ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Nazi ithamları nedeniyle bir süredir gerginlik hakim. Bu gerginlik öncesinde de Türkiye, Federal Meclis'in 2016 yılındaki Ermeni soykırımı kararına tepki olarak Alman politikacıların İncirlik Üssü'ndeki Alman askerlerini ziyaret etmelerine uzun bir süre izin vermemişti.

İncirlik Üssü'nde ABD öncülüğündeki uluslararası IŞİD'le mücadele koalisyonuna Tornado tipi keşif uçaklarıyla destek sağlamak amacıyla yaklaşık 260 Alman askeri görev yapıyor.

Son dönemde Almanya'da hem hükümet, hem de muhalefetten birçok politikacı Alman askerlerinin İncirlik Üssü'nden çekilmesini talep ediyordu. İncirlik'e alternatif olarak Alman askerlerinin konuşlandırması tartışılan yerler arasında Kuveyt, Ürdün ve Kıbrıs'ın adı geçiyordu.

Kaynak: Deutsche Welle Türkçe