İncirlik Hava Üssü’nde Görevli Amerikan Askeri Evinde Ölü Bulundu

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13.04.2017 19:36
İncirlik Hava Üssü’nde Görevli Amerikan Askeri Evinde Ölü Bulundu
Adana’daki İncirlik Hava Üssü’nde görevli, çavuş rütbesindeki bir Amerikan askeri, evinde ölü bulundu.

Adana’daki İncirlik Üssü’nde, 39. Güvenlik Güçleri Filosu’nda görevli Çavuş Curtis J. Gardner (29), göreve gitmeyince evine gelen personel tarafından hareketsiz bulundu.

İncirlik Hava Üssü’nün resmî internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, ambulansla 39. Güvenlik Güçleri Filosu’nun hastanesine kaldırılan Gardner’in öldüğü belirlendi.

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