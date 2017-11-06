“İmkan ve Zaaflar Arasında Gençlik ve Sorumluluklarımız” konulu konferansa özellikle gençlerin katılımı dikkat çekti. Konferans İmam-Hatip Muğdat Baran Hocanın okuduğu aşr-ı şerif ve mealinden sonra başladı.

Rıdvan KAYA özetle şu konuların altını çizdi:

Aziz olanın hor görüldüğü, geçici ve malayani olanın ise yüceltildiği bir dünyada, mazeretlere sığınmak değil; kitabı esas alıp cehdetmek şiarımız olmalıdır.

Müslümanların söz, eylem ve ilişkileriyle verdikleri mesaj, İslami iddia ve özlemleriyle mutabık olmak zorundadır. Milliyetçi rüzgarlara kapılmak, lüks ve konforlu bir hayat tercihi, paylaşma arzusunun, artırılan ihtiyaçların gölgesinde kalması, mahremiyet sınırlarını zorlayan sosyal medya paylaşımları gibi savrulmalarla ilerlemek imkansızdır.

Tüm bu kuşatmalar karşısında bizi mutlu eden ya da meyus kılan unsurların Kitabullah ölçülerine uygunluğunu sorgulamalı, izzetli ve erdemli bir yaşamın, birlikte hayra çağırmakla, marufu emredip münkerden nehyetmekle mümkün olacağını bilmeli, kimlik ve birikimimizle kendimize güven duyabilmeli, okuma ve araştırmayı öncelemeli, derinlikli bilgiye sahip, adil, eleştiriye açık ve eleştiri kültürünü geliştirerek yayınlaştırmalıyız.

Sabırsızlık, gevşeklik, nemelazımcılık ve bireycilik zaaflarını ancak Rasulün örnekliği, ahde vefa, ümit ve azim, nezaket, olumlu düşünmek, adalet ve istişare temelli bir yaşamla tasfiye edebiliriz. Bilmeliyiz ki bunca kirlilik, zulüm ve günaha bulanmış ortamlarda daveti hayat tarzı kılıp, mü’minlerle ortak bir hukuk geliştirmek, mü’minlerin birbirlerine iyiliği emredip kötülükten alıkoyması bu müfsid atmosferden koruyacak sigortadır.

Son olarak;

“Allahu Teala bizleri hayra çağıran, marufu emredip, münkerden nehyeden mü’minler topluluğunun bir parçası kılsın!” duasıyla konferans sona erdi.