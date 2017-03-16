IMF’nin Paris’teki Binasında Bir Patlama Meydana Geldi!

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16.03.2017 15:43
IMF’nin Paris’teki Binasında Bir Patlama Meydana Geldi!
Uluslararası Para Fonu’nun (IMF) Paris’teki ofisinde bir patlama meydana geldi.

Uluslararası Para Fonu’nun (IMF) Paris’teki ofisinde bir mektup paketinin açıldığı sırada gerçekleşen patlamada bir kişi hafif bir şekilde yaralandı.

AA’da yer alan habere göre, Paris’in 16’ncı bölgesindeki patlamanın ardından polisin IMF binasındaki yaklaşık 150 kişiyi binadan tahliye ettiği bildirildi.

Polisin bölgede geniş çaplı önlem aldığı kaydedildi.

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