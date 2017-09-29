'İmam Hatiplerde Hamdolsun 1 Milyon 300 Bin Öğrenci Var'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin açılış töreninde yaptığı konuşmada, "İlk adım atıldığı zaman ölüleri yıkayacak gassal denilen bunu yetiştirmek üzere bu okulların kurulması var idi. Fakat gün ola harman ola, devran değişti. Ve değiştiği gibi de buralardan işte hamdolsun bizler yetiştik. Buradan ilim adamları da yetişti, nice akademisyenler, profesörler yetişti. Yok yok hepsi oldu. Ama baktılar ki bunlar farklı gidiyor, bu sefer ön kestiler. 'Kapatalım' dediler ve kapattılar. Türkiye genelindeki öğrenci potansiyelini 600 binden 60 bine düşürdüler. Neyle? O meşhur 28 Şubat'la. Ama şimdi hamdolsun ortası lisesiyle 1 milyon 300 bin öğrencisi var." dedi.

Erdoğan, İmam hatip öğrencilerine seslenerek, "Kemiyet değildir asıl olan, keyfiyettir asıl olan. Şimdi siz keyfiyete talim olacaksınız. Buradan ilmiyle, irfanıyla bu ülkenin geleceğine gerçekten hakim olacak bilgi donanımıyla yetişmenizi bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

"Dimdik ayakta duracaksınız"

"FETÖ okullarıyla bir nesli mahvetmeye, ümmeti parçalamaya, bölmeye gayret edenlere karşı işte siz dimdik ayakta duracaksınız. Gençler, ilimde, irfanda süratle iyi yetişmelisiniz." şeklinde konuşan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Hiçbir zafer mücadele edilmeden ve bedel ödenmeden kazanılmaz, bunu böyle bilesiniz. Bu mücadeleyi verdik, vermeye de devam edeceğiz. Yeni nesillerin de işte böyle bir mücadele şuuruyla yetişmelerini, hareket etmelerini bekliyoruz. Tarihine, kültürüne, değerlerine saygılı iyi insan yetiştirmek tüm eğitimin, öğretim sistemimizin ortak amacıdır."