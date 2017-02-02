"İmam Günde Beş Defa Namaz Kıldıran Memur Değildir!"
Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, Türkiye genelinde bulunan 30 eğitim merkezinde, "Mesleğe Hazırlık Eğitim Kursunu" tamamlayan ve gelecek günlerde göreve başlayacak 5 bin imama, Başkanlıkta kurulan telekonferans sistemiyle hitap etti.
Diyanet teşkilatında asli görevin mihrap, minber ve kürsü görevi, sokak sokak, ev ev, kapı kapı dolaşarak millete yüce dinin rahmetini taşıma görevi olduğunu anlatan Görmez, şunları söyledi:
"Bu vazifede baştan verdiğiniz kararlar son derece önemlidir. Öncelikle kalbinizi ve ruhunuzu bu vazifeye hazır hale getirmelisiniz. Din, iman, bilim ve maneviyat hizmeti, kalp hazır olmadan tesir etmez. Kalbini bu işe hazırlamayan din gönüllüsünün başarılı olması mümkün değildir. Gayreti diniye olmadan din hizmeti olmaz. Gayreti imaniye olmadan iman hizmeti olmaz. Rabbimizin dinini, Rabbimizin gönderdiği rahmeti, Resul-i Ekrem Muhammed Mustafa'nın o eşsiz sünnetini millete anlatabilmek için kalben bu vazifeye aşık olmanız gerekiyor. Başka hiçbir vazife bu kadar aşk istemez. Başka hiçbir vazife, bu kadar kalben, gönülden hazır olmayı gerektirmiyor. Çünkü bizim yürüttüğümüz vazifeleri kalbi dışarıda tutarak rutinleştirdiğimiz zaman hem bize faydası olmaz hem önlerinde namaza durduğumuz cemaatimizin hayatına hiçbir tesiri olmaz.
İmamın namaz kıldıran memur olmadığını belirten Görmez, şunları kaydetti:
"İmamlık mesleğini sadece günde beş defa namaz kıldırmaktan ibaret kabul ederseniz, camileri günde beş defa içinde namaz kılınan, namazdan önce kapısı açılan, namazdan sonra kapısı kapatılan bir devlet dairesine dönüştürmeye kalkarsanız, hem bu dünyada hem de ahirette bunun hesabını veremeyiz. İmam, öncüdür, rehberdir. İmam, günde beş defa namaz kıldıran memur değildir. Cami de namaz vakitlerinde açılıp kapanan devlet dairesi değildir. Camilerimizi ibadet merkezi olmanın yanında birer ilim merkezi, birlik ve sevgi mekânları haline getireceksiniz. Buralarda ders halkaları kuracaksınız."
İmamların görev yaptıkları köyde, mahalledeki çocuk, genç ve aile sayısını bilmesi gerektiğine işaret eden Görmez, ayn şekilde madde bağımlısı çocuklardan, sokağa terk edilenlerden de haberdar olunması gerektiğini söyledi.
Görmez, evinden çıkamayan engellilerin ziyaret edilmesini isteyerek, imamların, sokağın, mahallenin, köyün sorunlarıyla ilgilenmelerinin önemli olduğunu bildirdi.
Diyanet teşkilatının dünyadaki bütün mazlum Müslümanlara hizmet götüren bir müessese olduğunu vurgulayan Görmez, göreve başlayacak imamlar için dua etti.
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