İmam Çocuklara Camide Eğitim Veriyor

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01.04.2017 17:23
İmam Çocuklara Camide Eğitim Veriyor
Muş’un Varto ilçesinde İmam Ertuğrul Kertil, maddî durumu yetersiz olan ailelerin çocuklarına camide İngilizce, Türkçe, matematik ve tarih dersleri vererek eğitimlerine katkıda bulunuyor.

Amasya’dan 7 yıl önce Muş’un Varto ilçesinde yer alan Hürriyet Mahallesi’ndeki Hz. Ömer Camisi’ne atanan İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi mezunu Ertuğrul Kertil, mahallede ekonomik durumu iyi olmayan ailelerin ilk ve ortaokuldaki çocuklarına ders vermeye başladı.

Caminin içerisine astığı tahtada namaz vakitlerinin dışında İngilizce, Türkçe, matematik ve tarih dersleri veren Kertil, çocuklar için çeşitli sosyal etkinlikler de düzenliyor.

“Camiler Aynı Zamanda İlim Yuvasıdır”

Kertil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, günde 4 saat verdiği derslere çocukların ilgi gösterdiğini söyledi.

30 öğrenciyle derslere başladığını, 7 yılda çocuk sayısının 300’e ulaştığını anlatan Kertil, “Camiler yalnızca namaz kılma yeri değil aynı zamanda ilim yuvasıdır. Tek amacım öğrencilerin anne, baba ve vatanlarına hayırlı evlat olmasıdır.” dedi.

Camide Oyun da Oynuyorlar

Kertil, camiye gelen çocuklara önce Allah’ın emirlerini, sevgiyi ve şefkati öğrettiğini, daha sonra okul müfredatına göre öğrencilere ders verdiğini belirten Kertil, şunları söyledi:

“Bu sayede çocuklar dışarıda boşa vakit geçirmiyorlar. Buraya gelip hem dinî eğitimi hem de okuldaki derslerini alıyorlar. Caminin içinde istedikleri tüm oyunları oynuyorlar. Bazen kırıp döküyorlar ama ben hiçbirine kızmıyorum.”

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