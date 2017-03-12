İmam Buhari Vakfı Başkanı Zafer Mert Şehid Edildi
İmam Buhari Vakfı yetkilileri, vakıf başkanı Zafer Mert'in uğradığı silahlı saldırıya ilişkin bilgiler verdi.
Vakıf yetkililerinden alınan bilgiye göre, İmam Buhari Vakfı başkanı Zafer Mert, İstanbul Mecidiyeköy'de vakfa bağlı Filiz Derneği'nde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Belirtilene göre sohbet sonrası Zafer Mert'e soru soracağını ifade eden saldırgan, yan yana geldiklerine Zafer Mert'e 5 el ateş etti. Vakıf yetkilileri, sosyal medyada suikastten sorumlu olan kişinin mensup olduğu gruplara ilişkin iddiaların dolaştığını, bu konunun doğrulanmadığını bildirmekle beraber, sürecin hukuki açıdan takipçisi olacaklarını bildirdiler. Aynı zamanda saldırganın yakalandığı ve adli sürecin devam ettiği dile getirildi. Yetkililer, başsağlığı açıklamasında sosyal medyadaki açıklamalara temkinli yaklaşılması gerektiğini ve gelişmelerin vakıf tarafından aktarılacağını duyurdu.
Genel olarak İstanbul'da dini eğitim faaliyetleri gerçekleştiren vakfın başkanı Zafer Mert'in cenazesinin, yarın ikindi namazı ardından Fatih Camii'nden kaldırılacağı ifade edildi.
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