İlkokul Birinci Sınıflarda 'Dik Temel Harf' Dönemi Başlıyor

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Erdem, "Düz yazıdan okuduğu bir metni el yazısı ile yazması veya öğrenmeye çalışmasının, ilerideki yaşlarda çocuğun takdirine ve seçimine bırakıldığı bir modele geçiliyor." dedi.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Orhan Erdem, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şu an yürütülmekte olan eğik el yazısıyla öğretim uygulamasının değişikliliğiyle alakalı çalışmaların bakanlık tarafından yapıldığını söyledi.

Dik temel harfin ara ara gündeme geldiğini hatırlatan Erdem, "Yeni eğitim-öğretim döneminde düz yazıya geçilecek. Bu konu ara ara gündeme de geliyordu. Aileler tarafından gelen şikayetler sonrasında eğitim camiasından uzmanlarımız ve Temel Eğitim Genel Müdürlüğü ile birlikte pedagojik olarak bu konuyu değerlendirdi. Bu toplantılar ve görüşmeler sonunda bu karar alındı." diye konuştu.

"Topyekun değişim gerektiren bir mevzu"

Bu kararın el yazısından vazgeçildiği anlamına gelmediğinin altını çizen Erdem, "El yazısından tamamen vazgeçilmedi. Öğrencilerimiz ilk öğrenimine düz yazı ile başlayacak ve 3. veya 4. sınıfta da el yazısı öğrenecek. Burada bir yöntem değişikliği oluyor." şeklinde konuştu.

Erdem, el yazısının ilkokul çocuklarına çok ağır geldiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Aslında bu, topyekun değişim gerektiren bir mevzu. Düz yazıdan okuduğu bir metni el yazısı ile yazması veya öğrenmeye çalışmasının, ilerideki yaşlarda çocuğun takdirine ve seçimine bırakıldığı bir modele geçiliyor. Çocuğun ilk öğrenim yıllarında düz yazı ile daha rahat kazanımları olacağını uzmanlarımız da belirtiyor."

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, 30 Mart'ta Sinop Ayancık ilçesinde sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya geldiği toplantıda, bir öğretmenin sorusu üzerine, "Yazma eğitiminde önümüzdeki yıl (2017-2018) bitişik eğik el yazısıyla öğretim yerine dik temel harfler kullanılacak." açıklamasında bulunmuştu.

8 saatlik Türkçe derslerinde 2 saat "güzel yazı"

Dik temel harflerle eğitime göre, ilkokul birinci sınıfa başlayan öğrenciler el yazısı yerine dik temel harflerle yazma eğitimine başlayacak, üçüncü sınıftan itibaren de öğrencilere haftalık 8 saatlik Türkçe derslerinde 2 saat "güzel yazı" dersi verilecek.

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamada, "Tüm kazanımlarımızda olduğu gibi çocuğun gelişim seyrine uygun bir hiyerarşi kuruyoruz. Bu hiyerarşi içinde öğrencinin dik temel yazı ile ilk okumasını gerçekleştirmesini sağlıyoruz." görüşlerine yer verildi.

Türkçe derslerinin bir parçası olarak da güzel yazı kabiliyetinin geliştirilmesinin hedeflendiği belirtilen açıklamada, "Onun için ayrı bir ders olarak 'güzel yazı' dersi adında bir ders, ayrıca bir seçimlik ders de koymuyoruz. Öğrencilerin, Türkçe el yazısını üçüncü sınıftan itibaren güzelleştirmeleri için çalışmalarımızı sürdürüyoruz." ifadelerine yer verildi.

AA