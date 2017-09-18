“İlköğretimde Derslik Başına Öğrenci Sayısı 24’e Düşürüldü”

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Başbakan Binali Yıldırım’ın katılımıyla Şanlıurfa’daki Hacı Abdullah Özdemir Ortaokulu’nda 2017-2018 eğitim öğretim döneminin açılışı nedeniyle düzenlenen törende yaptığı konuşmada, ülke genelinde 17 milyonun üzerinde öğrencinin bugün ders başı yaptığını belirtti.

AA’da yer alan habere göre, eğitimde fırsat eşitliğini yakalamak istediklerini, bu yüzden bütçedeki en büyük payı eğitime ayırdıklarını ifade eden Yılmaz, şöyle konuştu:

“Kaliteli eğitim için ilköğretimde derslik başına öğrenci sayısını 24’e düşürdük. Eğitimi teknolojiyle buluşturduk. Müfredatı yenileme çalışmasına başladık. Bu yıl 5 yaş için okul öncesini genişletiyoruz. Bu yıl bu alandaki oranımızı arttırmak istiyoruz. Bu yıl ilk defa okul öncesi çocukların tüm eğitim masraflarını pilot illerde biz karşılayacağız.”

Yılmaz, bu yıl eğitimde yeni müfredat uygulanacağını anımsatarak, bu yıl ilk defa 12 pilot ilde 4. sınıfa kadar Türkçe ve Matematik’te ihtiyacı olan öğrencilere destek eğitimi verileceğini bildirdi.

Eğitimde “önemli aşamalar” kaydedildiğini söyleyen Yılmaz, buna rağmen yapacak daha çok işlerinin olduğunu vurguladı.

Yılmaz, ülkedeki beşeri sermayenin ancak eğitimle ortaya çıkarılabileceğinin altını çizerek, yüksek teknolojinin, yüksek ihraç ürünlerinin eğitimle sağlanabileceğini, bu yüzden üzerlerine düşen sorumluluğun bilincinde çalıştıklarını dile getirdi.

Eksikleri ve yanlışlarının olabileceğini aktaran Yılmaz, “Eksikliklerimiz olabilir ama biz onların tamamını gidermek istiyoruz. Niyetimiz halis, Allah yardımcımız olsun. Cehalete karşı savaşı hep birlikte kazanacağız. Bu doğrultuda Allah yar ve yardımcımız olsun. Allah yükümüzü taşıyacak güç versin ve birliğimizi daim etsin.” diye konuştu.

Programa, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba ile milletvekilleri de katıldı.