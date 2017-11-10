İlkesiz ve Harici Mantığın Sonu: IŞİD’in Suriye'deki Varlığı Bitti

2013’te Suriye’de Irak Şam İslam Devleti adı altında ortaya çıkan IŞİD elinde bulunan son bölge de Esed rejiminin denetimine geçti. Perşembe günü, Rusya, İran, Bağdat ordusu ve Şii milislerin ortak operasyonları ile Irak sınırında bulunan IŞİD’ıin denetiminde son toprak parçası da Esed rejiminin eline geçti.

2013’te Suriye’de kuruluşu ilan edilen IŞİD altına imza attığı insanlık dışı, İslami ilke ve ahlakilikten uzak eylemlerle gündeme geldi. Yaptığı eylemlerle Suriye’deki zalimlere zarar vermekten çok İslami direniş güçlerine zarar veren IŞİD, harici mantığın islami mücadeleye nasıl zararlar verebildiğini ödenen büyük bedellerle acı bir şekilde İslam dünyasına göstermiş oldu.

Müslümanlar olarak IŞİD tecrübesi ile İslam’ın insanı, hayatı, kainatı kuşatan rahmet mesajı yerine şekilciliği; hikmet ve basiret ölçüsü yerine, naslara yönelik yüzeysel yaklaşımı; kazanmayı sadece askeri zemine hapsedip kalplere korku salmayı öne çıkartan bir yaklaşımın tıkandığı noktaya üzülerek şahitlik ediyoruz. Mazlum ve çaresiz insanların yaşadıkları acılara ilaveten İslam’ın sahih mesajının, basiretsiz Müslümanlar eliyle gölgelenmesi, kirlenmesi hüznümüzü derinleştiriyor.