İLKAV Başkanı Mehmet Pamak gözaltına alındı.

İlmi ve Kültür Araştırmalar Vakfı Başkanı Mehmet Pamak bugün (12 mart Pazar) saat 15’te terörle mücadele ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Gözaltına alınma nedeni olarak cuma günü İLKAV’ta gözaltına alınan Yalçın İçyer ve Hayati İsaoğlu için Mehmet Pamak tarafından yapılan açıklama gösterildi.

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