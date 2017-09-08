İlk Kez Balon Gören Somalili Çocukların Mutluluğu!

Kurban Bayramı’nda ihtiyaç sahiplerine yardım elini uzatmak üzere Somali’de bulunan Bursa İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı’na mensup yetkililer, et dağıtımının ardından çocuklara balon ve şekerleme gibi hediyeler verdi.

Çocuklar, ilk kez gördükleri hediyeler içinde en fazla dikkatlerini çeken balonları şişirmeyi öğrendikten sonra bunlarla oyunlar oynadı ve keyfini çıkardı.

Yüzlerce Kurban Kesildi

Somali’ye giden vakfın Mudanya Temsilcisi Ogün Karagöz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kurban Bayramı’nda Somali’de yüzlerce kurban keserek ihtiyaç sahiplerine dağıttıklarını söyledi.

Somali’de 450 büyükbaş hayvan kesildiğini belirten Karagöz, “Kesilen kurbanların etlerini kuraklık nedeniyle ülkenin iç kesiminden göç ederek çadır kentte yaşayan bin aile ve 5 bin kişiyle buluşturduk.” dedi.

Küçük Şekerlemeyle Gelen Büyük Mutluluk

Et dağıtımının ardından çocuklara çeşitli hediyeler verdiklerini anlatan Karagöz, şöyle konuştu:

“Kurban etlerini dağıttıktan sonra çocuklara da balon, oyuncak, toka, kolye, çekirdek ve şekerleme gibi hediyeler dağıtmak istedik. Hediye dağıtılırken fark ettik ki çocuklar, balonların ne olduğunu anlamadı. Hayatlarında ilk kez balon ve çekirdek görüyorlardı. Hemen ekip olarak elimizdeki balonları şişirmeye başladık ve çocuklara da tarif ettik. Balonları şişirdiğimizi gören çocuklar da ellerindeki balonları var güçleriyle şişirmeye başladı. Yüzlerindeki o çabayı ve şişirdikten sonraki mutlulukları görülmeye değerdi. Çocuklarda küçük bir şekerlemeyle oluşan büyük mutluluğu herkesin görmesini isterdim.”

“Nasıl Çekirdek Yenileceğini Gösterdik”

Karagöz, dağıtımın ardından dinlenmek için otele geçtiklerini ifade ederek, “Otelin bahçesinde Türkiye’den getirdiğimiz çekirdekleri yerken bize çay getiren garsona siyah çekirdek ve kabak çekirdeği ikram ettik. İngilizce ‘Bu nedir?’ diye sordu. Yenileceğini söylediğimizde, ‘Nasıl yeniliyor?’ dedi. Ekip olarak hayretle birbirimize baktık ve kendisine nasıl çekirdek yenileceğini gösterdik.” diye konuştu.

Siyasi karışıklıklar ve çatışmaların yaşandığı Somali’de halk, 2011’den bu yana son 60 yılın en büyük kuraklığının neden olduğu açlık ve kıtlıkla mücadele ediyor.