İlişkilerin Düzelmesi İçin Türkiye’den ABD Yönetimine 3 Şart

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19.01.2017 16:37
İlişkilerin Düzelmesi İçin Türkiye’den ABD Yönetimine 3 Şart
Başbakan Binali Yıldırım, 20 Ocak'ta görevi resmen devralacak Trump yönetimiyle daha iyi ilişki için üç şart sıraladı. Fethullah Gülen'in iadesi, PYD - YPG'ye silah desteğinin kesilmesi, Türk halkını iknâ için somut adımlar.

Başbakan Binali Yıldırım bir grup gazeteci ile anayasa değişikliğinde ikinci tur oylama devam ederken Meclis'te bir araya geldi.

Başbakan Yıldırım’ın burada yaptığı konuşmada Türkiye-Amerika ilişkileriyle ilgili olan kısım şöyle:

Trump'ın Türkiye'ye bakışı

"Bekleyelim vaziyeti görelim. Ama verdiği mesajlardan Amerikan yönetiminin son dönemlerde Suriye ve Irak politikalarındaki olumsuz tutumunu değişeceğini düşünüyorum. Zaten beğenmediğini, uygulanan Amerikan politikalarının bölgede varlığını etkisizleştirdini falan söylüyor. Bu bölgedeki gelecek politikalarda Türkiye ile daha fazla yakın çalışacaklarını ifade ediyor. Bunlar güzel şeyler."

ABD ile ilişkilerin düzelmesi için üç adım

"Doğrusu yeni Amerikan yönetiminin Türkiye ile ilişkileri düzeltmek için somut üç adım atması lâzım.

Birincisi ilişkilerimizi olumsuz bir noktaya getiren FETÖ terör örgütünün başının bize iade edilmesi lâzım. Bunun için hukuki süreci hızlandırması lazım.

İkincisi, özellikle PYD - YPG ile işbirliğini, onlara silah desteği vermeyi bırakması lâzım. Çünkü bir terör örgütü ile başka bir terör örgütü yok edilemez. Çok yanlış bir iştir. Ciddi devletlere uyan bir iş değildir."

'Yanlış muhataplar'

"Burada bölgede terörle mücadele yapacaksa -ki istiyor, yapıyor- yanlış muhataplarla bunu yapmaması lâzım, Türkiye ile yapması lâzım. Esasen yeni yönetimin de bu düşüncede olduğunu işitiyoruz.

Üçüncü yapması gereken şey, Türk halkının Amerika hakkında çok olumsuz bir algısı var. 15 Temmuz darbesi ile de artık derinleşen bu olumsuz algıyı düzeltecek gözle görülür adımlar atmasını bekliyoruz.

PYD konusunda söylenecek gökkubbede ne kadar söz varsa söyledik. Kimsenin 'Biz bunu bilmiyorduk' diyecek bir hali yok. Son zamanlarda Fırat Kalkanı ve DEAŞ ile mücadele konusunda daha olumlu yaklaşılıyor. Suriye'de Türkiye - Rusya kısmen İran'ın aldığı inisiyatifi de destekliyorlar ve sisteme etkin katılmak istiyorlar. Bu da güzel bir şey.

Yani şu anda orada biz Rusya ile kapsamlı bir askeri angajman sayılabilecek bir anlaşma yaptık askerler arasında. Herhangi bir tatsız olay yaşanmasın diye. Onlar karşılıklı hava harekatlarını koordinasyon içerisinde yapacaklar. Benzer şekilde de Amerika ve diğer koalisyon unsurlarıyla da bu çalışma yapılıyor."

 

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