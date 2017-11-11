'Ilımlı İslamcı' Prens, 76 İlim Adamını Tutuklattı

Suudi Arabistan'da Kral Abdullah'ın ölümü sonrası tahta çıkan Kral Selman'ın oğlu Muhammed, Suudi Arabistan'ın imajında köklü değişiklikler yapmak üzere bir reform siyaseti izliyor. Bu kapsamda ülkede birçok iş adamının ve hanedana mensup isimlerin yanısıra çok sayıda alim, davetçi ve akademisyen de tutuklanmıştı. Tutuklular arasında doksanlı yıllardaki İslami Uyanış hareketinin önde gelen isimleri de bulunuyordu.

Tutuklular arasından serbest bırakılan hiçbir isim bulunmazken, şu an 76'ya ulaşan sayı günden güne artıyor. Bu isimler arasında Selman el Avde, Avad el Karni, Ali el Ömeri ve Nasır el Ömer gibi isimler de bulunuyor.

Aktivist hareketler, 9 Eylül'den 31 Ekim'e kadar tutuklanan kişilerin sayısının 76 olduğunu belirtirken, Muhammed bin Selman'ın "ılımlı İslam'a dönüyoruz" açıklaması sonrası, ülkede geleneksel Selefi anlayışa bağlı olan ilim adamlarına tutuklama dalgalarının devam edeceği düşünülüyor. Müslümanlara karşı işlenen suçları gündeme taşıyan aktivist kuruluş DOAM'ın, ülkede tutuklanan isimlere yönelik paylaşımı şu şekilde:

Ülkede ve dünyada ilmi çevreler de tutuklamalar karşısında genel olarak ikiye ayrılmış vaziyette. Bir kesim Muhammed bin Selman'ın kararını savunurken bir diğer grup ise tutuklamaların haksızlık olduğu vurgusu yapıyor.

Suudi hanedanı koşulsuz itaat bekliyor

Bölge uzmanları, Suudi kraliyetine belirgin bir muhalefet sergilemeyen İslami Uyanış hareketinin, tutuklama furyasında ilk hedeflerden biri olmasını oldukça anlamlı buluyor. Suudi Arabistan yönetiminin, 'gri bölgeye' tahammülünün olmadığı vurgulanan yorumlarda, veliaht prens Muhammed bin Selman'ın ilim adamlarından 'koşulsuz destek' beklediği ifade ediliyor.

Kaynak: Mepa News