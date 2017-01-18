İlhami Işık'a PKK Adına Tehdit Mesajı Yollayan 3 Kişi Yakalandı
13 Ocak'ta Çamlıtepe Mahallesi'nde H.G'ye ait ikamette meydana gelen hırsızlık olayında bir cep telefonunun çalınması ve mağdurun sosyal medya hesabına giriş yapılarak gazeteci olan babası İlhami Işık’a PKK/KCK örgütü adına tehdit mesajı gönderilmesi üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.
Asayiş Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin koordineli çalışmaları sonucu olayın gerçekleştiği mahallede bulunan çok sayıda iş yerinin güvenlik kamerası incelendi.
Çok yönlü yapılan araştırmalar neticesinde olayı gerçekleştirdiği tespit edilen 3 şüpheli gözaltına alındı. İkametten çalınan cep telefonu ise ikinci el telefon alım satımı yapan bir mağazada ele geçirildi.
Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında “PKK/KCK terör örgütü adına tehdit etmek”, ayrıca bir şüpheli hakkında da “Terör örgütü propagandası yapmak” suçundan adli işlem yapıldı.
Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada dijital malzemeler ele geçirildi.
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi.
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