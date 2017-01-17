IKYB: 'Barzani Görevine Devam Ediyor'

»Ana Sayfa»Irak
17.01.2017 00:16
IKYB: 'Barzani Görevine Devam Ediyor'
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Barzani’nin başkanlık görevinden istifa ettiğine dair iddiaların asılsız olduğu açıklandı.

IKBY Başkanı Mesut Barzani'nin Basın Danışmanı Bahtiyar Şahi, Barzani'nin görevinden istifa ettiği iddialarının asılsız olduğunu belirtti.

İddianın dayandırıldığı Başkanlık Ofisi Sözcüsü Kefah Mahmud da AA muhabirine yaptığı açıklamada, söz konusu yayın organının sözlerini çarpıttığını söyledi.

Mesut Barzani, 2016 yılında kendisine alternatif bir aday bulunması halinde görevi devretmeye hazır olduğunu belirten bir bildiri yayımlamıştı ancak bölgedeki siyasi partiler, Barzani'nin görevde kalmasına sıcak bakmışlardı. Kürt bölgesinde sadece Kürdistan Demokrat Partisi'ne (KDP) muhalifliğiyle bilinen Goran Hareketi, Barzani'nin başkanlık süresinin iki yıl daha uzatılmasına karşı çıkmıştı.

Görevine devam eden Mesud Barzani, bugün Davos zirvesine katılmak üzere İsviçre'ye gitti.

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