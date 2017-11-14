IKYB: Bağımsızlığın Reddi Kararına Saygı Duyuyoruz

IKBY hükümeti, Bağdat ile sorunların çözümü için diyalog çağrısı da yaptı.

IKBY'den yapılan açıklamada, "İnanıyoruz ki federal mahkemenin bu kararı, Erbil ile Bağdat arasındaki sorunların çözümü için kapsayıcı bir diyaloğa dayanak oluşturur" ifadeleri yer aldı.

Irak Başbakanı Haydar el-İdabi, 25 Eylül'de IKBY'de yapılan bağımsızlık referandumunun iptali için Federal Mahkeme'ye başvurmuştu.

Mahkeme 6 Kasım'da verdiği kararda ülkenin toprak bütünlüğüne vurgu yapmış ve "anayasaya göre hiçbir bileşenin ayrılma hakkının bulunmadığına" hükmetmişti.