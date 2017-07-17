İktidar Olağanüstü Hal’i Çok Sevdi!

Olağanüstü Hal’in (OHAL) uzatılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresi, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi.

Başbakanlık tezkeresi, TBMM’nin 21 Temmuz 2016 tarihli ve 1116 sayılı kararı ile ülke genelinde ilan edilen, 18 Nisan 2017 tarihli ve 1139 sayılı kararı uyarınca devam etmekte olan Olağanüstü Hal’in (OHAL), 19 Temmuz 2017 çarşamba günü saat 01.00’den itibaren geçerli olmak üzere 3 ay süre ile uzatılmasını öngörüyor.