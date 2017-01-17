“İkinci Turda Muhalefetten Hassasiyet Bekliyoruz”
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, anayasa değişikliği teklifinin TBMM Genel Kurulundaki ikinci tur görüşmelerinde, muhalefetin hassas davranmasını istediklerini belirterek, "Her partinin daha sorumlu davranmasını, ilk turdan ders almasını, kavga etmek, ısırmak, yumruk atmak, hele ki arkadan vurmak gibi edebe, adaba aykırı işlerin olmamasını ümit ediyorum." dedi.
Turan, parlamentoda gazetecilere yaptığı açıklamada, bugün, anayasa değişikliği teklifi görüşmelerinden önce başlanan ancak yarım kalan "torba tasarı"nın kalan 15 maddesini kabul ederek, tasarıyı yasalaştırmayı hedeflediklerini bildirdi.
Anayasa değişikliği teklifinin 2. turunun yarın başlayacağını anımsatan Turan, 2. turda konuşmaların yapılmayacağını, sadece 1. turda verilen önergelerin ele alınacağını belirtti. Turan, "Tahmin ediyorum, 2-3 gün içerisinde bu görüşmeleri nihayete erdirip, işin esas sahibi olan millete götürme süreci başlar." ifadesini kullandı.
Teklifle, yürütme ve yasama yetkisi ile kuvvetler ayrılığının birbirinden çok net ayrılacağını vurgulayan Turan, "AK Parti ve MHP milletvekillerinin ilk oylamada olduğu gibi firesiz, canlı, heyecanlı süreci nihayete erdirmesi durumunda teklifi Cumhurbaşkanımıza sunacağız." diye konuştu.
"Günde 5-6 madde görüşülecek"
AK Parti Grup Başkanvekili Turan, 18 maddelik teklifin, günde en az 5-6 maddesini görüşmeyi ümit ettiklerine değinerek, "Cuma günü hayırlı bir günde bitirmiş oluruz inşallah." sözlerini sarfetti.
Teamüllere göre anayasa görüşmelerinde TBMM Genel Kurulunda grup önerilerinin verilmemesi gerektiğini, önceki yıllarda verilmediğini belirten Turan, CHP ve HDP ittifakının bu görüşmelerde grup önerileri verdiğini söyledi. Bülent Turan, CHP ve HDP'nin "sırf görüşmeler geciksin" diye grup önerileri verdiğine işaret etti.
Turan, CHP ve HDP'nin ikinci turda da grup önerileri vermeleri durumunda gece geç saatlere kadar çalışmak durumunda kalacaklarına dikkati çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bize, zaman zaman soruyorlar, 'neden gece çalışıyorsunuz, sabahlıyorsunuz?' diye. Genel Kurul açıldı ama hala gündeme geçmedi, çünkü grup önerileri görüşülüyor. CHP ve HDP ikinci turda da grup önerileri verirse gece çalışmak zorunda kalacağız. Fakat er mi yaman bey mi yaman, korkumuz yok, heyecanımız yok. Çok rahat ve sağduyulu şekilde süreci götürmek istiyoruz.
İçtüzüğe uygun şekilde hareket etmek istiyoruz, kamuoyunun zaman zaman üzülerek gördüğü görüntülerin bir daha olmamasını ümit ediyoruz. Muhalefetin hassas davranmasını, süreç bittiği zaman dönüp arkaya baktığında mahçup olacakları fotoğraf vermemesini ümit ediyoruz. Her partinin daha sorumlu davranmasını, ilk turdan ders almasını, kavga etmek, ısırmak, yumruk atmak gibi, hele ki arkadan vurmak gibi edebe, adaba aykırı mugayir işlerin olmamasını ümit ediyorum."
"Herkes kendi oyunu gururla söyler"
AK Parti Grup Başkanvekili Turan, "gizli oyla" ilgili soru üzerine ise şu değerlendirmelerde bulundu:
"Açık oy gizli oy, AK Parti'nin veya diğer partilerin ifade edeceği bir konu değil. Meclis Başkanlığı gizli oy kullanmakla ilgili altyapıyı hazırlar, kupaları, kabinleri, perdeleri koyar. Sayın Ecevit'in, Sayın Yılmaz'ın ve Sayın Bahçeli'nin, 2000'li yıllardaki anayasa değişikliğinde açık oy kullandığını zabıtlardan görüyoruz. Ecevit oyunu kaldırıyor ve gösteriyor. Gizli oy kullanma hakkını vermek Meclis Başkanlığının görevidir. Fakat vekilin oyunu nasıl kullanacağını takdir etme yetkisi vekilin kendisinindir. Ben oyunu kabin içinde kullanırım, ötekisi dışarıda kullanır.
Sözüm ona - kabul etmiyorum ama - AK Parti açık oy kullanmışsa... CHP nasıl kullandı? CHP'nin nasıl oy kullandığını bilmeyen var mı? CHP'nin hayır demediğini iddia edebilir misiniz? O yüzden herkes kendi oyunu gururla söyler. Biz AK Parti olarak 316 milletvekili imza attık, ister açık kullanır ister kapalı kullanır ama parti olarak kapalı kullanılması tarafındayız."
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