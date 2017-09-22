İkinci İsrail veya Beşinci Tahran

KENAN ALPAY’ın yorumu:

Türkiye her hâlükârda son derece zorlu tercihler aşamasında. Ancak basit sloganlarla, basiretleri bağlayıp ferasetleri çökerten taktik hamle ve izahlarla değil geleceği mevcut durumu dahi kurtarmak mümkün olmaz. Mesut Barzani önderliğindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin hem Talabani ve Goran hareketine hem de Bağdat yönetimine rağmen 25 Eylül’de yapılacağı ilan edilen bağımsızlık referandumunu hayata geçirmek üzere sergilediği kararlılıktan şu ana kadar vaz geçmiş değil.

Avrupa ve Amerika’nın ertelenmesi yönünde tavsiyede bulunduğu bir vasatta Türkiye, İran ve Irak’la birlikte referandum kararından tümden vazgeçilmesi yönünde çağrı yaptı. Ancak bu çağrı yapılmadan önce Habur sınır kapısında süren tatbikat dördüncü günündeydi ve Irak Hava Kuvvetleri’yle İran’ın Kudüs Ordusu bağımsızlık referandumuna karşı ortak askeri operasyon düzenlemek üzere anlaştığını deklare etmişti bile. Amerika’nın örtülü ancak İsrail’in açık, ısrarlı ve resmi desteğinin dışında hemen tüm çevresi referandumun aleyhinde mutabık hareket ediyor. Bu tabloya rağmen Barzani’nin hayata geçirilme imkânı giderek daralan, azalan ve kısırlaşan bir siyasal pozisyonda yeni kazanımlar elde etmekten ziyade eldekileri de kaybetme riski hızla yükselebilir.

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