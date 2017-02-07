İkinci Astana Zirvesi Şubat Ortasında
Kazakistan Dışişleri Bakanı Kairat Abdrakhmanov, Suriye görüşmelerinin ikinci turunun Şubat ayının ortalarında Astana'da gerçekleştirileceğini söyledi.
Kazakistan'ın başkenti Astana'da Rusya, İran Türkiye ve BM'den temsilcilerin katılımı ile teknik görüşmeler gerçekleştirilmişti.
Kazakistan Dışişleri Bakanı Kairat Abdrakhmanov, Suriye'de görüşmelerin bir sonraki turunun Şubat ortalarında Astana'da gerçekleştirileceğini ifade etti. Toplantıların Astana'da gerçekleştirilip gerçekleştirilmeyeceğine yönelik soruya "Elbette" cevabını veren Kırgız Bakan, "Şubat ayının ortalarını düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.
Astana görüşmelerine katılan Rus heyetin başkanı Tümgeneral Stanislav Gaddzhimagomedov, görüşmelerin 15-16 Şubat'ta gerçekleştirilmesinin planlandığını dile getirdi.
23-24 Ocak'ta Astana'da başlayan Suriye görüşmelerinde Suriye'deki ateşkesin gözlemlenmesi amacıyla Rusya, İran ve Türkiye'nin üçlü mekanizma kurulmasına karar verilmişti. Heyetler bir kes daha dün Astana'da bir araya gelmişti. BM öncülüğündeki Suriye görüşmeleri 20 Şubat'ta Cenevre'de devam etmesi bekleniyor.
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