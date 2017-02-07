İkinci Astana Zirvesi Şubat Ortasında

»Ana Sayfa»Dünya
07.02.2017 14:43
İkinci Astana Zirvesi Şubat Ortasında
Astana'da Şubat ayının ortalarında Suriye görüşmelerinin ikinci turunun yapılacağı açıklandı.

Kazakistan Dışişleri Bakanı Kairat Abdrakhmanov, Suriye görüşmelerinin ikinci turunun Şubat ayının ortalarında Astana'da gerçekleştirileceğini söyledi.

Kazakistan'ın başkenti Astana'da Rusya, İran Türkiye ve BM'den temsilcilerin katılımı ile teknik görüşmeler gerçekleştirilmişti.

Kazakistan Dışişleri Bakanı Kairat Abdrakhmanov, Suriye'de görüşmelerin bir sonraki turunun Şubat ortalarında Astana'da gerçekleştirileceğini ifade etti. Toplantıların Astana'da gerçekleştirilip gerçekleştirilmeyeceğine yönelik soruya "Elbette" cevabını veren Kırgız Bakan, "Şubat ayının ortalarını düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Astana görüşmelerine katılan Rus heyetin başkanı Tümgeneral Stanislav Gaddzhimagomedov, görüşmelerin 15-16 Şubat'ta gerçekleştirilmesinin planlandığını dile getirdi.

23-24 Ocak'ta Astana'da başlayan Suriye görüşmelerinde Suriye'deki ateşkesin gözlemlenmesi amacıyla Rusya, İran ve Türkiye'nin üçlü mekanizma kurulmasına karar verilmişti. Heyetler bir kes daha dün Astana'da bir araya gelmişti. BM öncülüğündeki Suriye görüşmeleri 20 Şubat'ta Cenevre'de devam etmesi bekleniyor.

 

  • Yorumlar 0
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • AB'den 'Duvar Örmüyoruz' Savunması06 Şubat 2017 Pazartesi 22:49
  • Yunan Göç Bakanına Sığınmacı Tepkisi06 Şubat 2017 Pazartesi 21:06
  • Taksim’de Cami Yapılmasına Onay Verildi06 Şubat 2017 Pazartesi 20:03
  • Suriyeliler Uzaktan Eğitimle Diploma Aldı06 Şubat 2017 Pazartesi 17:16
  • Fransa’da Şiddetli Fırtına: 37 Bin Hane Elektriksiz Kaldı06 Şubat 2017 Pazartesi 15:03
  • PKK Kamplarından Kaçan 5 Kişi Silopi’de Teslim Oldu06 Şubat 2017 Pazartesi 14:18
  • Astana'da 3'lü Mekanizma Toplantısı06 Şubat 2017 Pazartesi 10:22
  • Trump Yönetiminin Temyiz Başvurusuna Ret05 Şubat 2017 Pazar 14:11
  • “Bin 500 Civarında Doktor İhraç Edildi”05 Şubat 2017 Pazar 13:40
  • Putin’in İkinci Halep’i: Avdiyivka05 Şubat 2017 Pazar 10:35
    • RÖPORTAJ
    KURAN ÇALIŞMALARI
    PANO
    ETKİNLİK TAKVİMİ
    GÜNÜN GAZETE MANŞETLERİ
    KARİKATÜR
    Trump’un Göçmenlere Bakışı
    Trump’un Göçmenlere Bakışı
    ÇOK OKUNANLAR
    ÇOK YORUMLANANLAR
      Tüm Hakları Saklıdır © 2001 Haksöz Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
      Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim