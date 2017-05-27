İki Ramazan Arası Ete Yüzde 12,6 Zam Geldi!

Türkiye Ziraat Odaları Birliği’nin (TZOB) verilerine göre, iki Ramazan arasında market fiyatı en fazla artan ürün yüzde 103,25 ile domates oldu. Market raflarında en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 17,95 ile kuru incirde görüldü.

Söz konusu dönemde üretici fiyatlarında en fazla fiyat düşüşü yüzde 38,64 ile yeşil soğanda tespit edilirken buna karşılık, fiyatı en fazla artan ürün yüzde 280 ile patates oldu, bunu yüzde 175 ile kuru soğan, yüzde 114,75 ile de domates takip etti.

Geçen yıl Ramazan öncesi, markette dana etinin kilogram fiyatının 39,6 lirayken, bu yıl aynı dönemde yüzde 12,62 artışla 44,6 liraya çıktı. Aynı dönemde üretici fiyatları da yüzde 11,3 artışla 24,8 liradan 27,6 liraya yükseldi.

Kaynak: Sputnik