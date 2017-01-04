İki Filistinli Çocuğa İkişer Yıl Hapis Cezası Verildi!

İşgalci İsrail’in bir mahkemesi, 13 yaşındaki iki Filistinli çocuğa ikişer yıl hapis cezası verdi.

Filistin Esirler Cemiyeti Avukatı Muhammed Mahmud, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail Merkez Mahkemesi’nin, 13 yaşındaki çocuklar Şadi Ferah ile Ahmed ez-Zateri’yi ikişer yıl hapis cezasına çarptırdığını belirtti.

AA’da yer alan habere göre, Mahmud, iki çocuğun hapishanede geçirdiği bir yılın cezadan sayılmadığını, verilen iki yıl hapis cezasının başlangıç tarihinin 29 Kasım 2016 olduğunu, bu şekilde 3 yıl hapis cezası verildiğini ifade etti.

İşgalci İsrail makamları, Filistinli iki çocuğu “bıçaklama girişiminde bulundukları” iddiasıyla Kasım 2015’te tutuklamıştı.