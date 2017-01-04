İki Filistinli Çocuğa İkişer Yıl Hapis Cezası Verildi!

»Ana Sayfa»Filistin
04.01.2017 20:07
İki Filistinli Çocuğa İkişer Yıl Hapis Cezası Verildi!
İşgalci İsrail’in bir mahkemesi, 13 yaşındaki iki Filistinli çocuğa ikişer yıl hapis cezası verdi.

Filistin Esirler Cemiyeti Avukatı Muhammed Mahmud, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail Merkez Mahkemesi’nin, 13 yaşındaki çocuklar Şadi Ferah ile Ahmed ez-Zateri’yi ikişer yıl hapis cezasına çarptırdığını belirtti.

AA’da yer alan habere göre, Mahmud, iki çocuğun hapishanede geçirdiği bir yılın cezadan sayılmadığını, verilen iki yıl hapis cezasının başlangıç tarihinin 29 Kasım 2016 olduğunu, bu şekilde 3 yıl hapis cezası verildiğini ifade etti.

İşgalci İsrail makamları, Filistinli iki çocuğu “bıçaklama girişiminde bulundukları” iddiasıyla Kasım 2015’te tutuklamıştı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • İşgalci İsrail Güçleri Bir Filistinliyi Vurarak Yaraladı!30 Aralık 2016 Cuma 11:34
  • İsrail Kudüs'te Üç Yeni Tünel Kazıyor30 Aralık 2016 Cuma 11:32
  • Ortodoks Yahudiler BMGK’nın İsrail Kararını Tebrik Etti29 Aralık 2016 Perşembe 13:14
  • İşgalci İsrail Kudüs’te Yeni Bir Tünel Kazdı!28 Aralık 2016 Çarşamba 14:15
  • İşgalci İsrail’den Arap Milletvekiline 10 Günlük Ev Hapsi!28 Aralık 2016 Çarşamba 08:13
  • Gazzeli İşçiler "Abluka"yı Protesto Etti27 Aralık 2016 Salı 17:07
  • Siyonistler Yusuf Makamı'nda Filistinlilere Saldırdı27 Aralık 2016 Salı 09:36
  • Siyonistlere Karşı Namusunu Korudu Diye 16 Yıl Hapis Cezası Aldı26 Aralık 2016 Pazartesi 08:38
  • Siyonist İsrail ABD Büyükelçisini Başbakanlığa Çağırdı25 Aralık 2016 Pazar 23:15
  • İşgalci İsrail BMGK’da “Evet” Diyenleri Bakanlığa Çağırdı25 Aralık 2016 Pazar 19:06
    • RÖPORTAJ
    KURAN ÇALIŞMALARI
    PANO
    ETKİNLİK TAKVİMİ
    GÜNÜN GAZETE MANŞETLERİ
    KARİKATÜR
    Batı'nın Noel Babası Halep'te
    Batı'nın Noel Babası Halep'te
    ÇOK OKUNANLAR
    ÇOK YORUMLANANLAR
      Tüm Hakları Saklıdır © 2001 Haksöz Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
      Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim