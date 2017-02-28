İki Dev Borsanın 29 Milyar Avroluk Evliliği Çökebilir

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Londra Borsası'ndan (LSE) yapılan açıklamada, Deutche Börse ile olan birleşmeye ilişkin olarak Avrupa Birliği (AB) Komisyonu’ndan gelen şirketin elektronik işlem platformu MTS’deki hisselerinin satılması talebinin kabul edilmeyeceği belirtildi.
Açıklamada, Deutsche Börse ile geçen sene alınan birleşme kararına ilişkin olarak AB Komisyonu tarafından LSEG’nin yüzde 60 hisse payına sahip olduğu elektronik işlem platformu MTS’deki hisselerini satması yönünde bir talebinin iletildiği belirtildi.
AB Komisyonu’nun, MTS’deki hisselerin satışına ilişkin talebinin kabul edilmeyeceği, talebe karşılık komisyona alternatif bir teklifin de sunulmayacağı kaydedildi.
Açıklamada, “Komisyonun mevcut pozisyonuna dayanarak, LSEG, komisyonun birleşmeye onay vermesinin olası olmadığına inanıyor.” ifadesine yer verildi. Açıklamanın ardından Londra Borsası yüzde 3,5, Deutsche Börse ise yaklaşık 4,1 seviyesinde değer kaybetti.
Geçen yıl mart ayında Deutsche Börse ve Londra Borsası'ndan yapılan açıklamayla iki borsanın birleşmesi konusunda anlaşmaya varıldığı belirtilmişti.
AA
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