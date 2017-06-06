İki Bakanlıkta ByLock Operasyonu: 47 Gözaltı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ operasyonu kapsamında tamamı 'ByLock' kullanıcısı olduğu iddia edilen Ulaştırma Bakanlığı'nda görevli 17 kişiyle MEB’de görevli 30 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
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İki bakanlık çalışanlarına operasyon başlatıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen kamu kurum ve kuruluşlarındaki FETÖ/PDY'ye ilişkin soruşturmalar kapsamında; tamamı bylock kullanıcısı olduğu iddia edilen Ulaştırma Bakanlığında görevli 17 kişi ve Milli Eğitim Bakanlığında görevli 30 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltı işlemlerinin bu sabah itibarıyla başlatıldığı öğrenildi.
Etiketler : FETÖ soruşturmaları, Ulaştırma Bakanlığı, MEB, gözaltı, ByLock
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