İki Bakanlıkta ByLock Operasyonu: 47 Gözaltı

İki bakanlık çalışanlarına operasyon başlatıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen kamu kurum ve kuruluşlarındaki FETÖ/PDY'ye ilişkin soruşturmalar kapsamında; tamamı bylock kullanıcısı olduğu iddia edilen Ulaştırma Bakanlığında görevli 17 kişi ve Milli Eğitim Bakanlığında görevli 30 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltı işlemlerinin bu sabah itibarıyla başlatıldığı öğrenildi.