İstanbul21 °C

  1. HABERLER

  2. HABER

  3. 15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ

  4. İki Bakanlıkta ByLock Operasyonu: 47 Gözaltı
İki Bakanlıkta ByLock Operasyonu: 47 Gözaltı

İki Bakanlıkta ByLock Operasyonu: 47 Gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ operasyonu kapsamında tamamı 'ByLock' kullanıcısı olduğu iddia edilen Ulaştırma Bakanlığı'nda görevli 17 kişiyle MEB’de görevli 30 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

A+A-

İki bakanlık çalışanlarına operasyon başlatıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen kamu kurum ve kuruluşlarındaki FETÖ/PDY'ye ilişkin soruşturmalar kapsamında; tamamı bylock kullanıcısı olduğu iddia edilen Ulaştırma Bakanlığında görevli 17 kişi ve Milli Eğitim Bakanlığında görevli 30 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltı işlemlerinin bu sabah itibarıyla başlatıldığı öğrenildi.

Etiketler : , , , ,

HABERE YORUM KAT