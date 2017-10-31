‘İki Ayyaş’tan ‘Aziz Atatürk’e Emir Geldi…

HAKSÖZ-HABER

Başta Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmaları olmak üzere belirgin bir şekilde resmi ideolojinin klasik jargonuna dönüş emareleri söz konusu.

Kılıçdaroğlu ve CHP’nin vurgulamaktan imtina ettiği derecede “Atatürk” referansları her geçen gün ivme kazanıyor. Hükümetin bu yeni politik hattı da haliyle süratle alamet-i farikaları her şartta Hükümeti müdafaa olan gazeteci ve yazarlar tarafından yerine getiriliyor.

Doğu Perinçek gibi azılı düşmanların gevrek gevrek gülerek “Erdoğan bizim çizgimize geldi!” sözlerini haklı kılmak için neredeyse iktidar medyası unsurları yapmadık şey bırakmıyorlar.

Bütün bir toplumun “Atatürk, Atatürkçülük, Kemalizm, laiklik”le problem oluşturmayacak bir ilişki biçimine girmeleri ve hatta başta Mustafa Kemal olmak üzere (artık altını çizerek ‘Atatürk’ diyorlar) resmi ideolojinin ikonlarıyla bir laik-Kemalist gibi ilişkiye girmeleri isteniyor bütün bu yazılarda.