İki Artı İki Dört Etmedi
1 Kasım seçimlerinde “Evet” Bloğu’nun birinci olduğu il sayısı 62’ydi. 16 Nisan seçimlerinde “Evet”in önde çıktığı il sayısı 48’e düştü. CHP, HDP ve Saadet Partisi’nin oluşturduğu “Hayır” bloğu ise 1 Kasım seçimlerinde 19 ilde öndeyken 16 Nisan referandumunda “Hayır” diyen il sayısı 33’e yükseldi. 1 Kasım seçimlerine göre “Hayır” bloğunun önde olduğu üç ilde Kars, Muş ve Bitlis’te ise referandumda “Evet” önde çıktı.
1 Kasım seçimlerinde “Evet” bloğunun yüzde 94.85 ile en en yüksek oya sahip olduğu il olan Bayburt son referandumda da en yüksek “Evet”in çıktığı il oldu ancak yüzde 81.67’de kaldı.
İttifak sahillerde hiç çalışmadı
AKP ve MHP’nin ortak “Evet” çağrısı özellikle sahil bölgelerindeki illerde işe yaramadı. MHP’nin iddialı olduğu hatta başa güreştiği Mersin, Antalya ve Adana hattı referandumda “Hayır” dedi. Örneğin Antalya’da “Evet” bloğu 1 Kasım’da yüzde 59.3 oy oranına sahipken referandumda Antalya yüzde 59.1 oranında “Hayır” dedi.
''Evet'' bloğu yedi ilde arttı
Referandum sonuçlarına göre sadece yedi ilde ''Evet'' bloğu oylarını artırdı. bunların tamamı da Kürt nüfusun yoğun olarak yaşadığı yerler. Bu iller Hakkari, Şırnak, Muş, Ağrı, Kars ve Bitlis oldu.
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