İki Amerikalı PKK/PYD Saflarında Kapitalizme Karşı Savaşıyormuş!

»Ana Sayfa»Dünya
02.04.2017 23:23
İki Amerikalı PKK/PYD Saflarında Kapitalizme Karşı Savaşıyormuş!
Belden ile Chapman'ın, bir yandan "Amerikan kapitalizmine karşı" dururken, öte yandan Amerikan ordusuyla yan yana savaşan PKK/PYD kamplarında yaşadıkları arasındaki "hayal kırıklığı" ve "ikilemlere" vurgu yapıldı.

Amerikan Washington Post gazetesinde yer alan ve PKK/PYD saflarında savaşmaya giden iki komünist Amerikalının yaşadıklarının aktarıldığı haber tepki çekti.

Amerikan Washington Post gazetesinde yer alan ve PKK/PYD saflarında savaşmaya giden iki komünist Amerikalının yaşadıklarının aktarıldığı haber PKK/PYD örgütünü "meşru" ve "barışçıl" gösterdiği gerekçesiyle tepki çekti.

Washington Post gazetesinin internet sitesinde, önceki gün Liz Sly imzasıyla "İki Amerikalı Marksist, DEAŞ'a karşı ön saflarda nasıl yaralandı" başlığıyla bir haber yayınladı.

Haberde, Frace Belden (27) v  Frace Belden (21) adlı kendilerini komünist olarak tanımlayan iki Amerikalının, Suriye'nin kuzeyindeki PKK/PYD saflarına "komünizm idealini tecrübe etmek" için nasıl katıldıkları anlatıldı.

Belden ile Chapman'ın, bir yandan "Amerikan kapitalizmine karşı" dururken, öte yandan Amerikan ordusuyla yan yana savaşan PKK/PYD kamplarında yaşadıkları arasındaki "hayal kırıklığı" ve "ikilemlere" vurgu yapılan haberde, iki Amerikalının izlenimlerine detaylı şekilde yer verildi.

PKK/PYD meşru bir yapılanma gibi sunuldu

Ancak haberde PKK/PYD'nin, IŞİD’e karşı savaşan "meşru" ve "barışçıl" bir yapılanma gibi anlatılması tepki çekti. Özellikle 2016'da çok sayıda Amerikalının Suriye'nin kuzeyine IŞİD’le mücadeleye katılmak üzere gittiği ve bunun Amerikan yasalarına aykırı olmadığı ifade edilen haberde, Belden ve Chapman'ın da büyük beklentilerle PKK/PYD saflarına katıldığı anlatıldı.

Washington'daki bir üniversiteden yeni mezun olan Chapman'ın ve San Francisco'da daha önce çiçekçilik yapan Belden'ın ağzından aktarılan "Burası çok sıkıcı. Savaşla ilgili söyledikleri şey doğruymuş; yüzde 10 aksiyon oluyor, yüzde 90 bir şey olmasını bekliyorsunuz." sözleri de dikkat çekti.

PKK/PYD'nin "Suriye'de sadece IŞİD'e karşı savaşan bir örgüt" olarak sunulduğu haberde, örgütün diğer Kürt gruplara uyguladığı belirtilen baskı ve savaş suçu iddialarına ise yer verilmedi.

AA

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