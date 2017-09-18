IKBY’ye Referandum Yaptırımı:  Habur’a Alternatif Aranıyor

Konuyla ilgili Star gazetesinde Şerife Güzel imzasıyla yer verile haberde şunlar kaydediliyor:

Türkiye, bir yandan askeri müdahale seçeneğini masaya sürerken, diğer yandan da Erbil yönetiminin “ekonomik” olarak nefes alabildiği tek nokta olan Habur sınır kapısıyla ilgili alternatifleri devreye sokmaya hazırlanıyor. Habur’un yerine Türkmen kenti Telafer’e bağlı Zamar Köyü üzerinden yeni bir sınır kapısının açılması gündemde.

YENİ KAPI HAZIRLIĞI

Tüm uyarılara rağmen referanduma gitme tavrını sürdüreceğini ortaya koyan Erbil yönetimine karşı askeri tedbirlerle birlikte uygulanacak yeni ekonomik yaptırımlar gündeme gelebilecek. Türkiye’nin, önceki kriz dönemlerinde gündeme gelen ve açılma aşamasındayken askıya alınan Türkiye Irak arasında yeni gümrük kapısını gündeme alabileceği belirtildi. Türkiye’nin, bu yöndeki önerisini Bağdat yönetimiyle paylaştığı ve uzlaşma arayışlarının sürdüğü belirtildi. Türkiye’nin önerisinin, DEAŞ’tan Ağustos ayında temizlenen ve Türkmen kenti olan Telafer’e serbest bölge kurma ve Habur’u kapatarak, bunun yerine Telafer’e bağlı Zamar Köyü üzerinden yeni bir sınır kapısı açma yönünde olduğu öğrenildi.

BARZANİ KAYBEDER

Habur’dan daha batıda açılacak bu kapı, Kürt bölgesine uğramadan hem Bağdat’a, hem de Suriye’ye uğramadan Ürdün ve daha güneye açılacak en kestirme yol olacak. Bu kapı açıldığı takdirde oradan da Körfez’e uzanan bir otoyol yapımı gündeme gelecek. Irak Ulaştırma Bakanlığı ile görüşen Türkiye, yeni bir kapı ve Türkmen bölgesinde planladığı serbest bölge hamlesi ile Brazani’nin dışa açılım kapısını kilitlemiş olacak.