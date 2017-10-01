IKBY'den 'Memur Maaşı' Açıklaması

IKBY Doğal Kaynaklar Bakanlığı, Irak Başbakanı Haydar el-İbadi'nin dün "petrol gelirlerinin kendi kontrollerine geçmesi halinde memur maaşlarını ödeyeceklerini" duyurmasının ardından yaptığı açıklamada, Bağdat yönetiminin sunduğu rakamın kendileri için yeterli olmayacağını savundu.

Bakanlığın resmi twitter hesabından yayınlanan açıklamada, "Bağdat, IKBY'deki memur maaşlarının ödenmesi için 368 milyon dolar teklif ediyor. Ancak IKBY'nin aylık memur maaş gideri 732 milyon dolar" ifadesi kullandı.

IKBY'deki memur maaşının şu anda Bağdat'ın teklifinden yüzde 40 daha fazla olduğu savunulan açıklamada, maaşların Bağdat yönetimi tarafından ödenmesi halinde büyük bir kesinti yaşanacağı iddia edildi.

MEMUR MAAŞLARI 370 DOLAR

Bağdat'ın bir memur için aylık sadece 370 dolar ödeme yapacağı öne sürülen açıklamada, buna "Peşmerge, güvenlik görevlileri ve emekli polislerin maaşlarının dahil edilmediği" kaydedildi.

Irak Başbakanı İbadi, dün yaptığı açıklamada "IKBY'nin petrol gelirlerinin kontrol edilmesi halinde memur maaşlarının düzenli ödeneceğini" belirtmişti.

IKBY'nin 25 Eylül'de gerçekleştirdiği gayrimeşru referandum nedeniyle Irak Parlamentosu, geçen çarşamba günü bir dizi yaptırım kararı almıştı.

Irak merkezi hükümeti, Ocak 2014'ten bu yana IKBY'nin bağımsız bir şekilde petrol ihraç etmesi nedeniyle bütçeden payını ve memur maaşlarını göndermiyor.

KAYNAK: AA