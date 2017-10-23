IKBY'den Gönüllü Asker Çağrısı

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Peşmerge Bakanlığı, savaş cephesine gelmek isteyen gönüllülerin isim yazdırabileceğini açıkladı.

Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, son günlerde bölgede yaşanan askeri gelişmelerden dolayı çok sayıda kişinin gönüllü olarak savaş cephelerine katılmak istediği belirtildi.

Açıklamada, can kaybının en aza indirilmesi ve kişilerden daha iyi faydalanılması için gönüllülerin bir programa göre alınmasına karar verildiği aktarıldı.

Savaş cephelerine gitmek isteyen gönüllülerin Kerkük'ün Kuştepe kasabasındaki 80'inci Tugay'da isimlerini yazdırabileceği duyurulan açıklamada, ayrıca gönüllülere, "çatışmanın şiddetlendiği mevzilere yaklaşmamaları ve Peşmerge güçlerinin arasına katılmamaları" şeklinde uyarılarda bulunuldu.