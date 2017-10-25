IKBY’den Bağdat’a Referandumu Dondurma Teklifi!

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nden (IKBY) yapılan yazılı açıklamada, “Irak ve Kürdistan’ın karşı karşıya bulunduğu tehlikeli durumun Iraklı güçlerle Peşmerge arasında çatışmaya sevk etmemesi için herkes tarihi sorumluluk yükleniyor. Irak güçleriyle Peşmerge arasında bugüne kadar yaşanan çatışmalar iki taraftan da kayıplar verilmesine neden oldu ki bu kanlı bir savaşa da yol açabilir ve Irak’ın bileşenleri arasındaki sosyal dokuyu dağıtabilir.” ifadelerine yer verildi.

AA’da yer alan habere göre, açıklamada, IKBY ve Irak halkının çıkarları göz önünde bulundurularak, Bağdat hükümeti ve dünya kamuoyuna, “ateşkesin sağlanması ve IKBY’deki tüm askeri operasyonların acilen durdurulması, 25 Eylül’de yapılan referandum sonuçlarının dondurulması ve IKBY ile merkezi yönetim arasında Irak Anayasası temelinde diyaloğa başlanması” önerisi sunuldu.